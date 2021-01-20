القيمة السوقية للبورصة كسرت حاجز 33 ملياراً مع عودة المضاربين

مال وأعمال

اكتست البورصة باللون الاخضر بعد عدة جلسات من التباين وذلك مع استقرار الاوضاع السياسية بعد قبول استقالة الحكومة مع بدء عودة السيولة الى السوق وتركيزها على الاسهم القيادية وعودة المضاربين الى السوق.

وارتفعت القيمة السوقية بقيمة 112 مليون دينار بنسبة 0.34 في المئة من 32.894 مليار دينار في جلسة الاثنين، إلى 33.006 مليار دينار في جلسة أمس لتكسر بذلك حاجز الـ33 مليار لأول مرة منذ بداية العام الجديد، وصعدت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.28 في المئة وبقيمة 69 مليون دينار من 24.218 مليار دينار إلى 24.287 مليار دينار، كما زادت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.5 وبقيمة 43 مليون دينار من 8.676 مليارات دينار إلى 8.719 مليارات دينار.

وشهدت سيولة الجلسة ارتفاعاً واضحاً بنسبة بلغت 54 في المئة لتصل إلى 52.4 مليون دينار مقابل 34.02 مليون دينار في جلسة الاثنين، وزادت أحجام التداول بواقع 38.5 في المئة لتصل إلى 355.7 مليون سهم مقابل 256.82 مليون سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 23.7 في المئة إلى 11.8 ألف صفقة، وبلغت سيولة السوق الأول 33.97 مليون دينار وذلك بالتداول على 82.8 مليون سهم عبر 4.7 ألف صفقة، وبلغت سيولة السوق السوق الرئيس 18.42 مليون دينار وذلك بالتداول على 252.9 مليون سهم عبر 7 آلاف صفقة.

وارتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.08 في المئة وبنحو 4.82 نقطة من 6186.75 نقطة إلى 6191.57 نقطة، كما زاد المؤشر العام بنسبة 0.18 في المئة، وبنحو 10.6 نقطة من 5654.34 نقطة إلى 5662.57 نقطة وزاد مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 22.8 نقطة، وسجل مؤشر «الرئيسي 50» ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 27.3 نقطة ليرتفع من 4794.5 نقطة إلى 4821.81 نقطة، وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 2.56 في المئة، بينما تراجع 6 قطاعات أخرى يتصدرها العقار بانخفاض نسبته 0.55 في المئة، واستقر قطاع الرعاية الصحية عند مستوى إقفاله السابق، وجاء سهم «معادن» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة مُرتفعاً بنحو 7.48 في المئة، فيما تصدر سهم «ثريــا» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 18.70 في المئة، وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 8.3 ملايين دينار مرتفعاً 0.86 في المئة، بينما تصدر سهم «أرزان» نشاط الكميات بتداول 70.66 مليون سهم مُرتفعاً 2.87 في المئة.

