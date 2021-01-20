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مال وأعمال

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المدلج شكَّل لجنة فنية دائمة لوضع القواعد المحاسبية


أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قرارا بتشكيل «اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق» برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة.
وحددت المادة الثانية من القرار أربع مهام للجنة هي وضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات، وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر، بالإضافة إلى إعادة النظر بصورة دورية في القواعد والأسس المحاسبية، وإجراء البحوث والدراسات لتطوير مهمة مراقبة الحسابات.


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