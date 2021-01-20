الخياط: الصعود العمودي لأسعار «السكني» غير صحي وينذر بفقاعة

مال وأعمال

اكد رئيس مجلس إدارة شركة الفرقدان الإقليمية يوسف الخياط ان التوقعات تشير إلى استمرار القطاع السكني في الصعود خلال الربع الأول من عام 2021، مع استمرار المخاوف، لأن أسعار العقارات السكنية شهدت صعودا عموديا غير صحي، ينذر بحدوث فقاعة عقارية قادمة.

وذكر الخياط ان التوقعات تشير إلى أن المجمعات ومحلات التجزئة سوف تشهد ارتفاعا بفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وصل متوسط سعر المتر التأجيري الى 30 دينارا.

وزاد ان الشركات الكبيرة، التي تعتبر المشغل الرئيس لتلك المكاتب، لديها اشكاليات في نسب الإشغالات في القطاع، إذ يتراوح سعر المتر حاليا بين 6 و8 دنانير. والقطاع العقاري يستقطب شريحة واسعة من المستثمرين اذ يدر عوائد سنوية تتراوح بين 7 و 8 في المئة، مشيرا الى ان جميع القطاعات تشهد طلبات مستمرة طوال العام.

واشار الخياط الى ان الطلب على القطاع السكني يعتبر الاعلى في الكويت اذ استحوذت تداولاته على 60 في المئة من القيمة الاجمالية لتداولات السوق خلال العام الماضي مقابل 30 في المئة للقطاع التجاري.

وافاد بأن المستثمرين اصحاب رؤوس الاموال الصغيرة يبحثون عن الاستثمار في البيوت السكنية التي تتراوح اسعارها ما بين 250 و500 ألف دينار (ما بين 850 ألفا و1?7 مليون دولار) لاستثمارها كعقارات مدرة للدخل. وتوقع الخياط أن ترتفع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة، أو تستقر عند مستوياتها الحالية على أقل تقدير. ولن يعود العقار الى سابقه سوى أوائل 2022.

