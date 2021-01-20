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مال وأعمال

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التحوّل الاستراتيجي والخدمات الرقمية


أهم ما يميّز «KIB» عن غيره من البنوك المحلية هو رغبته الدائمة بالتغيير والتطوير تماشياً مع متطلبات عصرنا الحالي. وخلال العام 2020، بدأ «KIB» بتطبيق خطته الاستراتيجية للتحوّل الرقمي التي بدأت تتشكل معالمها قبل سنوات. والرحلة التي كان من المقرر أن تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام ما قبل أزمة «كورونا»، أقلعت في غضون أسابيع بفضل تخطيط البنك المسبق وسعيه لخلق وسائل بديلة لضمان الارتقاء بتجربة العملاء لأفضل المستويات بما يتناسب مع أسلوب حياتهم العصري، إلى جانب تقديم أحدث الحلول والخدمات المصرفية الإلكترونية عبر مختلف القنوات المصرفية المتاحة عبر موقعه الإلكتروني، تطبيق الهواتف الذكية أو مركز الاتصال المطوّر.


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