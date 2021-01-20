«الطاقة الدولية» خفَّضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط

مال وأعمال

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021، بالتزامن مع زيادة إصابات «كورونا» وإعادة تطبيق قيود الإغلاق ما يحد من حركة التنقل.

وخفضت الوكالة التي تتخذ من فرنسا مقراً لها توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في 2021 بنحو 0.3 مليون برميل يوميًا إلى 5.5 ملايين برميل يوميًا وسط توقعات بأن يُسجل 96.6 مليون برميل يومياً.

وأشارت الوكالة في بيان على موقعها إلى أن الطلب على الخام تهاوى بمقدار 8.8 ملايين برميل يومياً في 2020.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على الخام هامشيًا خلال الربع الأول من العام الحالي في أعقاب خطط حكومية أكثر صرامة لفرض القيود على السفر، لذلك خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً إلى 94.1 مليون برميل يومياً في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.

وبالرغم من ذلك أكدت وكالة الطاقة أن بدء تطعيمات اللقاح تضع أساسيات لمسار أقوى للعام الحالي من حيث كل من العرض والطلب على الخام واستئناف مستويات النمو بعد انهياره في العام الماضي.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إذ تفوق التفاؤل بأن التحفيز الحكومي سيدعم النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا عالميا قد يبطئ استهلاك الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 54.95 دولاراً للبرميل، بعد أن نزلت 35 سنتا في الجلسة السابقة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.19 دولاراً للبرميل، منخفضا 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة. ولم تتم تسوية الخام يوم الاثنين إذ أن الأسواق الأميركية كانت مغلقة في عطلة عامة. وينتهي أجل العقود الآجلة لغرب تكساس تسليم فبراير لشهر أقرب استحقاق اليوم الأربعاء. ويشعر المستثمرون بالتفاؤل إزاء الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم للنفط الخام، بعد بيانات نُشرت أمس الاثنين أظهرت أن إنتاج المصافي زاد ثلاثة بالمئة إلى مستوى قياسي جديد في 2020.

