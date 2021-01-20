حيازات عقود الخام عند أعلى مستوى

مال وأعمال

وسط مؤشرات على عودة الاقتصاد العالمي لمسار التعافي من تبعات جائحة كورونا، يسارع المستثمرون وشركات النفط العالمية للعودة مرة أخرى إلى أسواق العقود المستقبلية للنفط. فيما بدا أنه إشارة لا تخطئها العين على تعافٍ قوي متوقع للأسعار خلال العام الحالي.

ويشير تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن حيازات العقود المستقبلية لخامي القياس الرئيسين برنت والأميركي الخفيف ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ مايو من العام الماضي، في وقت تقول فيه مؤسسات استثمارية كبرى على غرار غولدمان ساكس وجي.بي مورغان إن ثمة مؤشرات على مستقبل مشرق لأسواق النفط خلال الفترة المقبلة.

ويضيف التقرير أن الارتفاع القوي في حيازات عقود النفط يمثل تحولاً جذرياً في السوق التي منيت بخسائر حادة العام الماضي عرفت فيه بعض خامات النفط المستويات السلبية للمرة الأولى في تاريخها وسط انهيار غير مسبوق في الطلب بفعل الجائحة وما تبعه من إجراءات لإعادة التوازن إلى السوق مرة أخرى.

