الصحة المهنية

آراء

الأجواء غير مطمئنة جملة نسمعها كثيرا لكني أشعر بالقلق عندما يقولها مجموعة من المهنيين المحترفين، جملة تدعوني لفتح ملف مهم يخص وضع الشركات والمؤسسات الوطنية ويتضمن مشاركات العاملين فيها مشاعرهم لي تجاه الأوضاع، حتى توصلت إلى قناعة بأن الجميع يتذمر من أصغر موظف إلى أكبر قيادي في الهيكل الوظيفي، فما الذي حدث لتصبح أجواء التذمر مثل كرة الثلج تكبر وتكبر خطورتها ومن باب شعوري بالمسؤولية التوعوية سوف أطرح الموضوع كي نستشعر هذه التحديات المؤثرة سلبا على جودة الأداء وبيئة العمل، وطرح المسببات التي حولت الانتقادات السلبية إلى آلة هدم تزيد الأجواء السلبية سوءا.

الجميع يعلم بأن العلاج لن يأتي بالتذمر بل علينا أن نكون أكثر مهنية وندرس القضايا والتحديات بكل شفافية وبشكل بناء ونؤمن بأن أول خطوة للعلاج تبدأ بالكشف عن مسببات المرض، سأحاول طرح المسببات التي ساهمت في صناعة الأجواء السلبية في الكيانات المهنية والتي بدورها رسخت عدم الرضا عند فريق العمل وهي:

الشخصانية في الإدارة.

عدم وجود استراتيجية فعالة.

طموح بلا إنجاز.

كيان دون درع حامية من التدخلات.

عدم احترام الأنظمة.

التدخلات الخارجية.

مبالغة الجهات الرقابية.

الاختيارات غير المناسبة.

هذه المسببات أثرت على الكيانات الوطنية وأدت إلى صناعة عناصر محدودي الرؤية، مترددة في اتخاذ القرار، عناصر ترسخت عندهم قاعدة من لا يعمل لا يخطئ، منهم المنحرف عن مصلحة الكيان، ومنهم من يعمل بصورة خالية من الولاء، مسببات صنعت بيئة يخسر فيها الموظف المجتهد والذي يحمل الشغف لرؤية الكيان في مستوى عال.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

الحل سوف يرسم لوحة المستقبل ومن يهتم بمستقبل البلد يسهم بشكل إيجابي في هذه اللوحة، ولابد بأن يسعى إلى وضع الحلول لدعم مسيرة الكيانات الوطنية فنحن اليوم عند مفترق الطرق ولا يخفى على أحد بأن استمرارنا بنفس المنهجية ستنتج عنه خسارة كبيرة، لذا يجب علينا ودون أي تأخير التعامل مع المسببات التي ذكرناها والعزم على تطبيق العلاج عن طريق جرعات مكثفة من دواء الاستراتيجية الممكنة، دواء بيئة صحية، دواء اختيار الأفضل، دواء حامٍ ومضاد ضد التدخلات، دواء التجانس بين الأجهزة الرقابية والكيانات، وفيتامين يزيد المناعة ضد الفساد وفيتامين آخر يرفع من مستوى الولاء للكيان، وآخر يرفع عزائم، وقطرات للعين تجعلنا نرى المستقبل بأمل وتفاؤل.

ومن المؤكد أيها القارئ تحمل وصفة علاجات أخرى أتمنى أن تشاركني بها.

تمنياتي لكم بصحة مهنية عالية.

