الهوية.. والحلم العربي (1-2)

آراء

قل لي ما تريد أقل لك من أنت

لطالما ارتبطت احلام المواطن العربي بشخصيته المتكونة من محيطه الاجتماعي والثقافي وحتى البيئي ولا يخفى على الجميع ان تشكيل الهوية او تعريف الهوية بحد ذاته خاضع لاشكالية متوالية. وتعريفها يمتد من المفردة كمصطلح حتى يصل للتكوين الشخصي البشري الحامل او المتقمص تلك الهوية.

احاول هنا وعبر النهار أن اضع لكم بعض أفكار الليل حول هوية المواطن العربي وحاجته وحاجة غيره للتقرب من فهمه وفهم هويته عله وعلنا نصل الى تحقيق رؤية الحلم العربي بالاستقرار والتنمية والطمأنينة ببقعة جغرافية آمنة تسمى وطن. حيث تحدد (الهوية) مدى التصاق هذا (الفرد العربي) بالوطن.

وما احوج المواطن العربي الان الى وطن مستقر يضمن له كرامته بالعيش الكريم الآمن. ذلك لن يتحقق إلا بتحديد المسار او الطريق الذي يسلكه لتقرير مصيره عبر تحديد هويته ليصل الى حلمه.

سأتناول هذه السلسلة من المقالات بإذن الله عبر ضوء النهار في القادم من الايام.