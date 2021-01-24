الطفل والتكنولوجيا!

آراء

مع نشأة وتطور البيئة المحيطة لنا، أظهر لنا التطور التكنولوجي أمورا كثيرة لتسهيل الحياة والتعايش معها بصيغة سلسة ومفيدة، ولكن بكل أسف وحسرة عندما أرى طفلا لم يصل حتى لمرحلة المراهقة يتأقلم مع التكنولوجيا كأنها علاقة عشق عميق ويعيشها وكأنها هي كل ما يملك، وأيضاً تتطور هذه العلاقة لأبعاد وحوارات يخجل الجيل السابق من النطق بها.

‏لكن هنا تدور عدة أسئلة عن أسباب هذه العلاقة: هل يعلم الوالدان عن ذلك؟ أم سوء الرقابة من الوالدين؟ ما تأثير الاصدقاء فيها؟ ما دور وسائل التواصل الاجتماعي فيها؟

لا شك بأن نظرة الطفل لمن يسبقه بالعمر تحدد نوعا ما من أخلاقه ولها تأثير كبير في ذلك، كما أنه مع مضي العمر ومخالطة المحيط الخارجي للطفل لهما تأثير أيضاً على كل ما يتعلمه ويمارسه الطفل.

إن الطفل الذي يعيش حياة طبيعية في عمره هذا وأعني هنا فترة ما قبل المراهقة لا يلتفت الا لما يشده في مرحلة عمره وهي ألعاب الأطفال أو الألعاب الإلكترونية أو الرياضات بمختلف أنواعها، أما الصداقات الغرامية فإنها ليست في قاموس حياته، ولكني أكتب مقالي هذا وأنا قد شاهدت في بعض المجمعات التجارية بعض المواقف، كما شاهدت في بعض برامج التواصل الاجتماعي أكثر من حساب لأطفال من خلال تعليقاتهم فيها لا يتجاوز البعض منهم الحادية عشر من العمر تفوق الحوارات الغزلية والإيحاءات غير الأخلاقية ممن هم أكبر منهم بأعوام لتتعدى المراهقين أيضاً.

‏أختم مقالتي هذه بنصيحة لكل الآباء والأمهات بضرورة الانتباه لتصرفات أبنائهم وأصدقائهم وخاصة لحساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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أحب الصالحين ولست منهم

‏لعلي أن أنال بهم شفاعة

‏وأكره من تجارته المعاصي

‏ولو كنا سواء في البضاعة

