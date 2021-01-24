الدكتور حمود فليطح نجم رياضي قبل أن يكون نجماً إدارياً

آراء

مدير عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح عمل ومازال يعمل بجد واخلاص بعيدا عن الأضواء والاعلام، ويعمل بصمت من أجل الكويت والشباب الرياضي بصفة خاصة، فقد كان له دور ايجابي برفع الايقاف الرياضي عن الكويت بالفترة الماضية، واستطاع هذا الرجل أن يخرج الرياضة الكويتية من النفق المظلم وهو الايقاف الرياضي الذي عانت منه الكويت لسنوات عدة، وكان دوره جليا بوضع الصيغة التوافقية مع المنظمات الدولية.

تولى عمله في الهيئة حيث كانت الاجواء ليست على ما يرام حيث كان الشد والجذب والصراعات الشخصانية هي المسيطرة، ولكنه وبحنكة قيادية استطاع أن يعود بالهيئة إلى جادة الصواب، وينتقل عند توليه المنصب بالأجواء المشحونة والمصحوبة بالصراعات حتى بين بعض الاندية الى تعاون مثمر وبناء وعمل من أجل الكويت وشبابها الرياضي. كما أنه من الواجب ألا ننسى دور الهيئة خلال جائحة كورونا حيث كان لها دو ارشادي وتنويري اثناء الجائحة، بالاضافة الى حماية الرياضيين والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لعمل مسحات لهم من أجل إعادة النشاط الرياضي وجميع الالعاب، وبالفعل تحقق ذلك مع الحفاظ على الشروط الصحية.

وعلينا الا ننسى تعاون الهيئة بقيادة د. حمود فليطح مع اللجنة الاولمبية الكويتية خلال المرحلة السابقة والتي جاءت نتائجها بالايجاب على رياضتنا ونزع فتيل كل ألغام الاختلافات التي كانت تسود الأجواء الرياضية سواء بالاتحادات أو الأندية، وسأعرج على ما حققه على مستوى المنشآت الرياضية بمساعدة اخوانه نواب الهيئة الذين كانوا اليد اليمنى له بهذه الانجازات؛ فقد اتم انشاء صالة الالعاب الشتوية وانشاء صالة الشيخ سعد العبدالله والتي اقيمت عليها بطوله اسيا لكرة اليد وهي مفخرة للكويت والرياضيين، بالاضافة الى تحسين البنية التحتية والمرافق لأغلب أنديتنا والتي بقيت لسنوات دون تجديد مع تلافي السلبيات في ستاد جابر الدولي إلى ان وصل إلى ما عليه اليوم، حيث إنه اليوم تحفة رياضية بعد أن عانى نتيجة الصراعات الرياضية، وعليكم اليوم بزيارته ومشاهدته.

إنجازات الهيئة العامة للرياضة بعهد د. فليطح لا أستطيع ان أحصيها وأذكرها بمقاله واحدة ؛ لانها والحمد لله كثيرة بفضل مسؤوليها والعاملين فيها، وبالرغم من ذلك إلا أن الهيئة معرضة دائما للنقد والاساءة والتجريح، وللاسف ان بعض الاعلام لا يكون نقده مبنيا على اسس ومفاهيم حقيقية ولكن من أجل تصفية الحسابات ولمصالح تهم اشخاصا محددين، وهذا لايجوز اصلا ومرفوض بعالم الاعلام فالنقد يجب أن يكون من أجل البناء وتصحيح الاعوجاج ان وجد.

لا علاقة لي مع مدير عام الهيئة ولم ألتقه أو أجلس معه، ولكن اعرفه حق المعرفة عندما كان نجما بفريق كرة القدم بنادي كاظمة والمنتخب الوطني، وكم صفقت له لنجوميته رياضيا واليوم اصفق له اداريا عما قام به من عمل وانجاز، والامانة المهنية تفرض علي ان اشيد بأي مسؤول ينجز ويعمل من أجل الكويت كما اني انتقد في حالة الإخفاق، ود. فليطح قادر على الدفاع عن نفسه ولا يحتاج الى من يدافع عنه، وإنما أقول ما قلت إنصافا لمن تابعته وأنا على المدرجات واليوم أتابعه كإعلامي أرى أنه من الواجب علينا أن نعطي الناس حقها وأن ننصفها كما أنني أنصف هذا الرجل اليوم ولست بصدد الدفاع بل بسرد وقائع وتعبير عن امتعاض لبعض المدعين والمنتقدين دون أسس أو حقائق.

وبالختام اقول شكرا لك يا دكتور من كل اهل الكويت عامة والشباب الرياضي خاصة على جهودك، ونطالبك بالاستمرار وعدم الالتفاف الى من يحاول عرقلة عملك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله.

وحفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه وادعو الله ان يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

