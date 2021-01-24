الطيران واحترام الإنسان!

الاخيرة

مع نهاية عام 2020 المجيد، سافر كثير من المواطنين والمقيمين كعادتهم كل عام لزيارة بعض البلدان الأخرى، بعد أن حجزوا مقاعد عودتهم على شركات الطيران، فجأة ومن دون سابق إنذار تم الإعلان عن إغلاق مطار الكويت لمدة 10 أيام، ولم يُعرف أو يُعلن عن سبب الإغلاق، خاصة أن الفيروس المتحول لم يحدد بشكل مسبق تاريخ زيارته الميمونة للكويت، حتى يغلق المطار بوجهه، في ذلك التاريخ بالطبع تبهدل من سافر آخر بهدلة، وتكفل المال العام بإيواء وإطعام من سافروا، وتقطعت بهم السبل دون ذنب حتى عادوا، وعاد بعدهم الفيروس المتحول للبلاد، ولم ينفع معه إغلاق المطار.

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مرة أخرى يسافر الناس ولديهم حجوزات محددة للعودة، ومرة أخرى يصدر قرار مفاجئ بتحديد عدد الركاب على الرحلات، وإلغاء رحلات أخرى، وبالطبع أعداد الركاب المسموح بها لا تؤهل شركات الطيران للربحية، كما أن البعض يتساءل إن كان هناك اتفاق ضمني آخر مع فيروس الكورونا، قائم على إن وعدتم بالالتزام بـ 35 راكباً من الدوحة و42 من عمان و63 من إسطنبول و84 من الإمارات، أوعدكم بشرفي كفيروس شريف ألا أصيبهم بسوء، أما لو زدتم راكباً واحداً على الكوتا التي منحتها لكم، فلن تلوموا إلا أنفسكم، وقد أعذر من أنذر، واحذروا من الفيروس إذا غضب، وللمعلومة هذا الاتفاق سارٍ حتى 6 فبراير، وبعدها لكل حادث حديث.

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هل لنا أن نسأل لماذا لا يفكر أحد بتأثير تلك القرارات المفاجئة على المواطنين والمقيمين، وعلى شركات الطيران، وعلى الاقتصاد بشكل عام؟ ولماذا لا تتم عملية إخلاء سريعة لمن غادروا بقصد العودة، وبعد عودتهم يمكن إصدار مثل تلك القرارات غير المفهومة؟ بحيث لا يسافر أحد لاحقاً إلا وهو عالم بما سيحدث، خاصة وأننا لم نشهد تفشياً واسعاً للوباء «الصديق» لتبرير تلك القرارات، وتلك أولى درجات احترام إنسانية الإنسان في بلد الإنسانية!

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آخر محطة: إحدى الفوائد الرئيسة للتطعيم هي حرية السفر للدول الأخرى، وخاصة الدول الخليجية والعربية، التي يرتبط معها شعبنا بمصالح وقرابة وأملاك، لماذا لا تصدر الكويت كحال أبوظبي «قوائم خضراء» بالدول التي عقدت معها اتفاقيات المعاملة بالمثل لمنع حجر من يحمل معه شهادة تطعيم في البلدان المتعاقدة؟

