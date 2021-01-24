العلماء يروجون لـ «إيفرمكتين».. العقار المعجزة ضد «كوفيد- 19»

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توصلت دراسة حديثة إلى أن عقارا معروفا ورخيصا يمكن أن يقلل وفيات وباء «كوفيد-19» بنسبة 75%، في حين وصفه أحد الأطباء بأنه علاج معجزة.واكتشف عقار «إيفرمكتين» (Ivermectin) في نهاية سبعينيات القرن الماضي ورُخّص استعماله عام 1981 لعلاج بعض التهابات الديدان الطفيلية عن طريق شل الطفيليات وقتلها. وكان د. بيير كوري العضو المنتدب الرئيس والمؤسس المشارك في تحالف الخط الأمامي للرعاية الحرجة لـ«كورونا» وأخصائي الرعاية الرئوية والحرجة، تحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ في 8 ديسمبر عن «إيفرمكتين» باعتباره عقارا «معجزة» وهو مصطلح قال إنه لا يستخدمه باستخفاف.

وأجرى الدراسة د.أندرو هيل من جامعة ليفربول وآخرون، وحللوا فيها ما مجموعه 18 دراسة وجدت أن «إيفرمكتين» مرتبط بتقليل الالتهاب والتخلص بشكل أسرع من فيروس كورونا. وفي 6 من هذه التجارب، انخفض خطر الوفاة بنسبة 75% في مجموعة فرعية من المرضى المصابين بـ«كورونا» المتوسط ?إلى الشديد. ولا يعتبر «إيفرمكتين» من الناحية الفنية مضادا للفيروسات رغم أن هذه النتائج تشير إلى أن العقار قد يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات، وذلك وفقا لتقرير في صحيفة «فايننشال تايمز». وصرح هيل للصحيفة بأن نتائج «إيفرمكتين» كانت مشجعة ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتزويد المنظمين العالميين بأدلة قوية بما يكفي لتبرير الموافقات.

