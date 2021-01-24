الغانم عزى نظراءه في العراق والهند وأوكرانيا

أول النهار

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية إلى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة بغداد.وبعث الغانم ببرقيتين إلى رئيس البرلمان الهندي اوم بيرلا ورئيس مجلس الولايات فينكايا نايدو اعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الحريق الذي اندلع في موقع قيد الانشاء بأكبر معهد لانتاج اللقاحات في غرب الهند.

كما بعث الغانم ببرقية إلى رئيس البرلمان في جمهورية أوكرانيا دميترو رازومكوف أعرب فيها عن خالص العزاء بضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار لرعاية المسنين.

