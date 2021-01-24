النواف: اليقظة والالتزام بتأمين المواقع الحيوية

أول النهار

أكد الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني أهمية دور الحرس الوطني في تأمين المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد للحفاظ على أمنها واستقرارها.

ونقل النائب خلال تفقده كتيبة حماية المنشآت الأولى بلواء الحماية بالحرس الوطني المكلفة تأمين وزارة الإعلام تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، وأشاد بدورهم في تأمين وحماية ذلك الموقع الحيوي بكل كفاءة واقتدار والذي يعكس مدى الجاهزية والوعي الأمني. ودعا نائب رئيس الحرس الوطني إلى اليقظة والانتباه والالتزام بأداء المهام كل في مجاله وأن يتمتعوا باليقظة والانتباه والحس الأمني ، وحسن التعامل مع الجمهور.

