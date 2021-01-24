السالم: «كورونا» فرض تطوير التعليم

أول النهار

أوضحت رئيسة شركة النوير غير الربحية و رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج بريق الشيخة انتصار السالم ان إعلان الامم المتحدة يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم يعد احتفاء بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.

وقالت السالم في تصريح لها: لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التي من شأنها تخلف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركب دون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مشيرة الى أن جائحة كورونا ساهمت في تخلف العديد من الأطفال في الدول الفقيرة والتي تعاني من الحروب والنزاعات من الالتحاق بالمدارس ما أدى إلى زيادة اعداد الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية وعدم قدرة اطفال اللاجئين إلى استكمال دراستهم ما أدى إلى انتهاك حق هؤلاء في التعليم.

واشارت الى مشاركتها العام الماضي في احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمي للتعليم بمحاضرة وحوار تفاعلي شامل تطرقت من خلاله الى برنامجي (بريق) و(بومارينج) التربويين في الكويت، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت أن الحدث تركز على مواءمة سياسات التعليم الجيد الشامل مع أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الشراكات وتبادل الأفكار والخبرات لافتة الى أن برنامج بريق يهدف أساسا إلى نشر التفكير الإيجابي النافع والقضاء على الظواهر السلبية التي تتسلل إلى أبنائنا الطلبة، إضافة إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير البيئة الجاذبة للطلبة.

وأضافت: البرنامج يرتكز على مجموعة من الأنشطة التفاعلية القصيرة والبسيطة وسهلة التنفيذ والمبنية بالأساس على نتائج الأبحاث العلمية المثبته في مجال علم النفس الايجابي، مبينة أن الأنشطة والبرامج التي يتم تطبيقها في المدارس تعزز الكثير من القيم وتحبب الطلبة بالحضور إلى المدرسة.

واوضحت ان برنامج بريق اتبع منهج التدريب عن طريق الأونلاين في فترة كورونا.

واوضحت السالم ان نتائج تطبيق برنامج (بومارينج) أيضا الذي يهدف إلى معالجة ظاهرة التنمر لدى الطلبة باستخدام المسرح التطبيقي لنشر اللطف لتغيير سلوكيات الطلبة من خلال التوعية.

وأكدت الى أن اهتمامها بدعم مثل هذه البرامج التعليمية جاء نتيجة للدور الذي يضطلع به التعليم للحفاظ على كوكب الأرض ويؤسس لرفاهية مشتركة وتعزيز السلام وبناء مجتمعات فاعلة.

وشددت على ضرورة إصلاح الأنظمة التعليمية خصوصا بعد التطور الذي شهده العالم اثناء كورونا والتحول الى التعليم الرقمي.

وقالت: لقد اثبتت جائحة كورونا اننا لا نحتاج فقط إلى استثمارات ضخمة في مجال التعليم، وانما لإعادة التفكير في التعليم وإعداد الجيل القادم للتعامل مع القضايا الرئيسة مثل الثورة الرقمية وحالة الطوارئ المناخية والصحية.

واضافت: اليوم العالمي للتعليم هو تتويج لإرادة العالم لتحسين معايير التعليم والقضاء على الأمية مؤكدة على ان التعليم يلعب دورا حاسما في القضاء على الفقر والأمية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أنه يعتبر أهم عامل لأهداف التنمية المستدامة.

