«الصحة»: لا تغيير في مواعيد تلقي لقاح «كورونا»

أول النهار

قالت وزارة الصحة إن مواعيد من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى من لقاح «كورونا» ستبقى سارية كما هي محددة في السابق بما في ذلك مواعيد الجرعة الثانية لتلك الشريحة مؤكدة انه لم يطرأ على تلك المواعيد أي تغيير.

واضافت الوزارة في بيان صحافي توضيحي أن إعادة ترتيب المواعيد التي أعلنت عنها في وقت سابق «تقتصر على المواعيد المستقبلية منها فقط ممن لم تصلهم رسالة الموعد عبر الهاتف حتى الآن».

وافادت ان اعادة ترتيب المواعيد تأتي بناء على خطط الجهة المصنعة للقاح (فايزر-بيونتك) للتوسع في خطوط الإنتاج، وما يرتبط بها من تأخر في توريد الكميات المتفق عليها إلى جميع دول العالم ومن بينها الكويت.

