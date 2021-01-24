«الأشغال»: على أهبة الاستعداد للاستجابة لإصلاح الطرق

أول النهار

أكدت وزارة الأشغال العامة أن فرق الطوارئ التابعة لها متأهبة على الدوام وعلى مدار الساعة للاستجابة السريعة والفورية لكل البلاغات التي تتلقاها بهدف القيام بإصلاح الطرق والشبكات التي تقع ضمن اختصاصاتها.

واضافت الوزارة في بيان صحافي إنها قامت خلال الفترة من 13 إلى 20 الحالي بالتعامل مع 792 بلاغا لإصلاحات الطرق والشبكات في جميع انحاء البلاد وباسرع وقت ممكن.

وأفادت انها وبمجرد تلقي الشكوى أو البلاغ تقوم بفتح ملف بالنظام الآلي للمتابعة وتحويله بشكل فوري إلى فرق الطوارئ لتقوم بدورها بالتعامل معه داخل قطاعات الوزارة المعنية في جميع المناطق بالمحافظات إلى أن تتم معالجة المشكلة.

واكدت الوزارة حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم (الواتساب) الخاص بطوارئ الأشغال (93333150).

