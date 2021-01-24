قرارات فجائية تطعن القطاع الاقتصادي

الأولى

تساءلت أوساط ومصادر اقتصادية متابعة،عن مبررات صدور قرارات غير مناسبة للوضع الاقتصادي المتردي في أوقات حرجة للغاية، كان آخرها خفض أعداد ركاب رحلات الوصول الى الكويت، موضحين أن بعض القرارات ارتجالية وتكبد قطاع السفر خسائر فادحة، قد تنهي معها آمال الصمود وترفع بورصة الافلاسات لأرقام فلكية. (طالع ص 06)

ودعوا عبر النهار، الى ضرورة الفصل بين القرارات الطبية والاقتصاد، دون الاخلال بالصحة المجتمعية، مؤكدين ان الدوران عكس عقارب الساعة ليس محموداً، فالدول تخفف التداعيات ونحن نشددها.

وشددوا على أن القرارات المتعجلة، تربك القطاع الاقتصادي بشكل عام، وشركات الطيران بشكل خاص، وتعطي عدم ثقة بين المتعاملين، حيث إن الآلاف من تذاكر السفر في دائرة الالغاء والشركات تتحمل تبعاتها، فيما المسافرون وأصحاب الأعمال يتضررون بشدة من تغيير القرارات، كما ان بعض التعليمات تخالف ما هو معمول به اقليمياً ودولياً في قطاع الطيران المبني على الانتظام.

وكانت الادارة العامة للطيران المدني اصدرت قرارا الى شركات الطيران بتقليص اعداد الركاب القادمين الى مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم حتى 6 فبراير المقبل على ان يشمل كل الشركات العاملة في مطار الكويت ويشترط عدم زيادة اعداد الركاب القادمين على 1000 راكب يوميا.

جاء القرار بناء على تعليمات السلطات الصحية وذلك للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، لاسيما مع ظهور احدى السلالات الجديدة من الفيروس خلال الاسبوع الماضي لراكبين قدما الى الكويت من بريطانيا.

واشارت مصادر صحية الى ان القرار سيكون لمدة اسبوعين لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات الاهلية للعمل في مطار الكويت لاجراء الفحوصات الخاصة بالقادمين، موضحة ان القرار تستثنى منه العمالة المنزلية وركاب الترانزيت.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية اعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول الى الكويت اعتبارا من 24 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل، مشيرة الى ان القرار يأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية والادارة العامة للطيران المدني.

واوضحت الكويتية ان القرار يستثنى منه ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت.