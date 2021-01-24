بسط يد القضاء على الجنسية شرطٌ لتعاون السلطتين

الأولى

اكدت مصادر برلمانية لـالنهار ان اقرار اقتراحات بسط يد القضاء على مسائل الجنسية سيكون اولوية وشرطا اساسيا للتعاون مع الحكومة المقبلة، ومن دونه لن يتحقق التعاون بين السلطتين. ولفتت الى ان تقدم هذا الملف في اولويات المعارضة يأتي بسبب ما نمى الى علمهم من وجود تحركات حكومية لفتح ملفات متعلقة بالجنسية والتحقيق بشأنها، متوجسين من ان يترتب على ذلك ابتزاز ومضايقات سياسية لنواب ونشطاء سياسيين.

من ناحيته، اعلن النائب اسامة الشاهين عزمه متابعة ما يثار عن وجود رسالة من المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد وجهت الى رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد متعلقة بالاموال العامة، والوصول الى اجوبة حول ماذا فعل رئيس الحكومة ازاءها؟وهل وصلت الى النيابة العامة، داعيا الخالد الى بيان هذه الحقائق.

من جانبه، وجه النائب بدر الحميدي نصيحة لمن يستلم رئاسة السلطة التنفيذية، قال فيها ان تعاونك مع السلطة التشريعية على اقرار القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين واقتلاع جذور الفساد من البلاد هي الخطوة الأولى للتعاون والاصلاح.

بدوره، قال النائب مهند الساير: ليعلم رئيس الوزراء القادم اننا نمر بمنعطف سياسي خطير داخلياً وخارجياً لذلك فإن عليه ان يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الكويتي وأن تكون اولوياتنا التي ذكرناها في بيان استحقاقات الحكومة القادمة الأرضية المشتركة بشكل مبدئي من دون مماطلة في التشكيل او التنفيذ.

من جانبه، دعا النائب احمد الحمد الى ان تكون التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة بالعقلية وتضم دماء جديدة من شبابنا المبدعين وما اكثرهم وأن يتم اختيار اعضائها بالتشاور مع القوى السياسية وبالتجانس مع المكونات المجتمعية، مؤكدا ان مثل هذه الحكومة ستجد كل تعاون ممكن في اطار الدستور والقانون.

بدورها تجتمع اللجنة المالية اليوم لمناقشة مشروع قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، وهو احد المشروعات الذي يحتل اولوية بحسب خطاب رئيس الحكومة المستقيلة في افتتاح مجلس الامة الحالي.

من جانب آخر، تناقش اللجنة التعليمية استعجال اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية ومراجعتها من الناحية الفنية قبل عرضها على مجلس الوزراء، وكذلك تناقش تحديات عودة الدوام التقليدي للمدارس في ظل جائحة كورونا، ودليل ارشادات فتح المدارس.