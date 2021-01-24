الحكومة تستنفر لإنقاذ السيولة «المحتضرة»

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كشفت مصادر موثوقة لـالنهار،عن أن حكومة تصريف الاعمال أنجزت جزءاً كبيراً من تعديلات جوهرية على قانون الدين العام، فيما تتحرك بعض الأوساط الحكومية لإقناع النواب بأهمية بعض القوانين المستقبلية، ولضمان تعاونهم مع التشكيلة الحكومية المرتقبة. وأكدت المصادر ذاتها أن الحكومة تتلمس التوافق لإنقاذ السيولة المحتضرة في صندوق الاحتياطي العام، والتي وصلت لملياري دينار أو اقل، وتتجه لوضع سيئ ما لم يتم تداركه. وقالت إن على الجهات المعنية التحرك الآن لأسباب عدة، فالعواقب لا تبدو جيدة على الإطلاق للقطاع الخاص المتداعي من تأثير الجائحة.