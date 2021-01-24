«الصحة»: لا تغيير على مواعيد تلقي جرعة لقاح «كورونا»

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قالت وزارة الصحة ان مواعيد من وصلتهم رسائل نصية لتلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا ستبقى سارية كما هي محددة مسبقا بما في ذلك مواعيد الجرعة الثانية لتلك الشريحة، مؤكدة انه لم يطرأ على تلك المواعيد اي تغيير.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي توضيحي ان اعادة ترتيب المواعيد التي اعلنت عنها في وقت سابق تقتصر على المواعيد المستقبلية فقط ممن لم تصلهم رسالة الموعد عبر الهاتف حتى الآن.

وافادت بان اعادة ترتيب المواعيد تأتي بناء على خطط الجهة المصنعة للقاح فايزر-بيونتك للتوسع في خطوط الانتاج وما يرتبط بها من تأخر توريد الكميات المتفق عليها الى جميع دول العالم ومن بينها الكويت.

الى ذلك اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 160901 حالة فيما لم تسجل اي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 50 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6203 حالات.

وأضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8978 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1455481 فحصا.

وكانت الوزارة اعلنت شفاء 439 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 153746 حالة.