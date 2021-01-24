«البلدية»: تخصيص 11 موقعاً للمدن العمالية

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أعلن مدير عام البلدية احمد المنفوحي تخصيص 11 موقعا للمدن العمالية تنظيما لسكن العزاب، بمساحة 150 ألف متر مربع لكل موقع وتوزيعها على 3 مواقع في المنطقة الشمالية و3 اخرى في مواقع المنطقة الوسطى فضلا عن 5 مواقع في المنطقة الجنوبية. وأوضح ان تلك المواقع خصصت لسكن العزاب بعد التنسيق مع وزارة المالية وجميع الجهات الحكومية، لافتا الى طرحها كمزايدة لتنفيذها من قبل القطاع الخاص سعيا الى الحد من التحديات التي تواجه المجتمع. وحول عقود النظافة اكد المنفوحي انه لرفع مستوى الخدمة وضمان جودتها، تمت مناقشة الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لوضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية، لافتا الى تكليف قطاع المالية والادارية التنسيق مع وزارة المالية لطلب الموافقة على توفير اعتمادات مالية في حدود 100 ألف دينار.