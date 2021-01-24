سمو الأمير استنكر تفجيري بغداد: نرفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره

وطن النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية الى اخيه د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق والى اخيه مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة بغداد وأسفرا عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، معربا سموه عن استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذين العملين اللذين استهدفا ارواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه موقف الكويت الرافض للارهاب بجميع اشكاله وصوره وتأييدها لكل ما يتخذه البلد الشقيق من اجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الاجرامية سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سموه ببرقية تعزية الى فلاديمير زيلينسكي رئيس اوكرانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار لرعاية المسنين في مدينة خاركوف جنوب شرقي اوكرانيا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سموه ببرقية تعزية الى رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا الحريق الذي اندلع في موقع قيد الانشاء في اكبر معهد لانتاج اللقاحات في غربي الهند واسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعزية مماثلة.

