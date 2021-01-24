العلي: لن نسمح بتكرار واقعة التسلل ولا تهاون مع المقصرين بأداء الواجب

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ان سلامة الحدود اولوية في المنظومة الأمنية الشاملة وأن امن الكويت «لا يتجزأ» مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق بين اجهزة المؤسسة الأمنية والجهات الحكومية ذات الصلة في سبيل «تأمين وتطوير العمل الأمني البحري».

جاء ذلك في بيان عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني عقب جولة تفقدية قام بها وزير الداخلية الى قاعدة صباح الأحمد البحرية ومراكز حدودية برية جنوبية ومواقع منشآت نفطية برفقة عدد من وكلاء الوزارة المساعدين من ذوي الاختصاص.

وبحسب البيان استهدفت الجولة الوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية الأمنية و«التدقيق على بعض السلبيات التي تعوق الحدود البحرية ومناقشة السبل الكفيلة بحلها» حيث كان في استقبال وزير الداخلية الوكيل المساعد لقطاع امن الحدود بالانابة اللواء مبارك العميري ومساعد المدير العام للادارة العامة لخفر السواحل العميد صالح الفودري وعدد من القيادات الأمنية في الادارة العامة لخفر السواحل.

واستمع وزير الداخلية - وفقا للبيان - الى شرح موجز من العميد الفودري حول عمل المنظومة الرادارية في تأمين المياه الاقليمية كما اطلع على آلية عمل غرفة العمليات ونظم التشكيلات البحرية وسبل التصدي لمحاولات التهريب والتسلل وآلية التوقيف والتفتيش والتدقيق في المياه الاقليمية.

وفي نهاية جولته في قاعدة صباح الأحمد البحرية اعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود المبذولة مؤكدا ان «رجال (خفر السواحل) هم العين الساهرة على حفظ وتأمين الحدود البحرية من اي محاولات تستهدف امن الوطن والمواطنين» مشددا على انه لن يسمح بأي قصور في الأداء الأمني او «تكرار واقعة التسلل التي حدثت الأسبوع الماضي» اذ انه «لا تهاون مع المقصرين في اداء الواجب تجاه حماية الوطن وتحقيق امن المواطن والمقيم».

كما اكد الشيخ ثامر ضرورة «تعديل القوانين المتعلقة بالملاحة البحرية منعا للخروقات المتكررة للمياه الاقليمية لدولة الكويت وذلك من خلال تغليظ عقوبة دخول مراكب الصيد من دول الجوار وضبطها داخل المياه الاقليمية وتوقيع اقصى العقوبات على جريمة التسلل الى البلاد».

وبحسب البيان اجرى وزير الداخلية اتصالا هاتفيا بوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات الدكتور عبد الله معرفي - فور الانتهاء من زيارته للادارة العامة لخفر السواحل - وذلك للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في مجال الاتصالات السلكية واللا سلكية واتفق الجانبان على «امداد وزارة الداخلية بشرائح ذكية لفرضها على جميع القطع البحرية وهي ذات نظام تكنولوجي متقدم في تحديد المواقع والبيانات».

وواصل وزير الداخلية جولته بزيارة الى عدد من المراكز الحدودية البرية الجنوبية حيث كان في استقباله المدير العام للادارة العامة لأمن الحدود العميد مجبل بن شوق ومساعده العميد وليد السعيد واستمع الى ايجاز عن اهم اختصاصات ومهام الادارة.

وأشاد الشيخ ثامر الصباح بيقظة وجهوزية رجال الأمن في المراكز الحدودية البرية وبما لمسه من «انجازات امنية وتقنية على مستوى عال تحققت على ارض الواقع بسواعد ابناء الكويت المخلصين الأوفياء الذين يواصلون الليل بالنهار من اجل امن الوطن ومواطنيه» مؤكدا ان «المؤسسة الامنية تسخر كل امكاناتها وتتعاون مع جميع الجهات المعنية لحماية امن الحدود البرية والبحرية».

ثم قام وزير الداخلية بزيارة الى عدد من مواقع المنشآت النفطية تابع خلالها الاجراءات والنظم المعمول بها في الدخول والخروج الى المواقع النفطية وفي نهاية الجولة ثمن الدور الكبير الذي يقوم به رجال امن الحدود «الدرع الواقية للوطن ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد».

