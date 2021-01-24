المنفوحي: 11 موقعاً للمدن العمالية

وطن النهار

أعلن مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن تخصيص 11 موقعا للمدن العمالية لتنظيم سكن العزاب ، بمساحة 150ألف م2 لكل موقع وتوزيعها على 3 مواقع في المنطقة الشمالية و3 اخرى في المنطقة الوسطى، فضلا عن 5 مواقع في المنطقة الجنوبية.

وأوضح المنفوحي خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا برئاسته وحضور نواب المدير العام وعدد من المسؤولين انه قد تم تناول عدد من البنود على طاولة المباحثات فيما يتعلق في مدن العزاب وعقود النظافة المستقبلية.

وأشار المنفوحي الى ان اللجنة تناولت تخصيص (11) موقعا للمدن العمالية لسكن العزاب بعد التنسيق مع وزارة المالية وجميع الجهات الحكومية ، كما قررت رفع تقرير للعرض على المجلس البلدي خلال اسبوعين لتخصيص (11) ومخاطبة وزارة المالية لطرحها كمزايدة لتنفيذها من قبل القطاع الخاص والتي تأتي تنظيماً لسكن العزاب والحد من التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع.

وحول عقود النظافة اكد المنفوحي انه ولتطوير عقود النظافة ورفع مستوى الخدمة وجودتها، تمت مناقشة اقتراح لجنة النظافة للاستعانة في مكتب استشاري عالمي لوضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية، لافتا الى ان اللجنة اوصت بتكليف نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات بوضع تصور حول الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع الشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية والعرض على اللجنة فضلا عن تكليف قطاع المالية والادارية التنسيق مع وزارة المالية لطلب الموافقة على توفير اعتمادات مالية في حدود 100 الف دينار.

وذكر المنفوحي ان البلدية ستمضي في تطوير العمل في مختلف قطاعاتها ، حيث ان هناك مشاريع نوعية ستسهم في احداث نقلة نوعية في جودة الخدمات التي تقدمها البلدية.

