طارق الشيخ: المنظومة التعليمية في الكويت بحاجة إلى إعادة هيكلة

وطن النهار

دق الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة د. طارق الشيخ ناقوس الخطر للتدهور الذي يعاني منه قطاع التعليم بالدولة مؤكدا ان مخرجات هذا القطاع لا تتوافق مع رؤية وطموح الكويت للوصول الى كويت جديدة وذكية.

وقال الشيخ في حوار مع «النهار» بمناسبة الاحتفال الدولي بيوم التعليم إن ادارة قطاع التعليم تعاني من فجوات عديدة خصوصا في قطاع التعليم العام مقارنة بالميزانية الكبيرة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع، كما انه لم تكن هناك خطة واضحة للوزارة في مواجهة كورونا، مشيرا الى ان هذه الفجوة اثرت على اهداف الكويت التنموية وعدم وجود تكافؤ في الحق في التعليم للطلبة في المدارس العامة والمدارس الخاصة.

واوضح ان التعليم العام يعاني من نقص الكفاءات والمتخصصين ما اسفر عن وجود ضعف كبير لدى الطلبة في التحصيل العلمي. وأكد على ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص وانشاء شراكة حقيقية لتطوير التعليم، لافتا الى ضرورة جلب كفاءات من الخارج واستبدالها بالكوادر غير المؤهلة. وشدد على ضرورة اشراك الكفاءات الوطنية المبتكرة والمبدعة في العملية التعليمية. وحذر الشيخ من الاستمرار في الاعتماد على الافكار القديمة في المناهج المتبعة وعدم وضع التشريعات للاعتراف بحصول الطلبة على شهادات من الجامعات الدولية والمعترف بها وذلك عن طريق الدراسة عن بعد أونلاين.

واستعرض الشيخ التقارير الاممية حول هذا المجال مؤكدا ان الكويت متأخرة عن الدول ذات الدخل المرتفع في مجال التعليم.

واوضح ان نجاح الدولة في مواجهة كورونا في قطاعات كثيرة وعلى رأسها الصحة، لا يقابله نجاح في التعليم حيث ان هناك العديد من الفجوات في هذا القطاع،

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتعليم بما تصفون واقع التعليم في العالم العربي؟

التعليم في المنطقة العربية يلاقي اهتماما كبيرا من قبل الأمم المتحدة، حيث تتفاوت القدرة والادارة التعليمية سواء الخاص او العام بين دولة واخرى وكانت جائحة كورونا كاشفة لنظم تعليمية مختلفة بالمنطقة والعالم.

الفجوة هائلة

هل لمستم هذه الفجوة في التعليم بالكويت؟ وما تقييمكم للعملية التعليمية فيها؟

نعم بالكويت كشفت الجائحة عن وجود عدد من الفجوات تتمثل في اهمية التحول الى التعليم الرقمي الذي يرفع مستوى الكفاءة لدى معلمي التعليم العام ويزيد قدرتهم وجاهزيتهم بخصوص البرامج التعليمية عن بعد، يضاف الى ذلك ان العملية التعليمية وادارتها لم يكن لها خطة واضحة اثناء الجائحة ولم تكن هناك اي خطط طارئة ونتج عن ذلك فجوة في العملية التعلية بالكويت بين القطاع الخاص والقطاع العام واسقاطاتها جاء على مستوى حقوق الانسان والتنمية المستدامة، ففيمما يخص حقوق الانسان وجدنا ان الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة اصبح لديهم القدرة أكثر ولديهم انخراط اكبر ممن في القطاع العام وبالتالي لا توجد المساواة في القطاعين، فضلاً عن تجهيز العملية التعليمية في بداية الجائحة، حيث كان القطاع الخاص اكثر مرونة وسهولة في التعاطي مع الجائحة من خلال التجهيزات التي يمتلكها، هذه الفجوة حدثت رغم الامكانات الهائلة والميزانية المخصصة للتعليم العام مقارنة بالميزانيات المخصصة للتعليم الخاص لم يكن وعلى سبيل المثال نرى ان العملية التعليمية في الكويت والتحصيل التعليمي لا يعادل الدول التي تعادلها ماليا او مرتفعة الدخل سواء في العالم او المنطقة وهنا لابد من الاشارة الى ان ثلثي العالم يعتمدون في استثماراتهم على الموارد البشرية والمساهمة في هذا المجال اذ ان اكثر من 60% من ثروات العالم تأتي من الثروات البشرية، ونجد ان هذا الجانب يغطي في الكويت بنسبة 24% فقط مقارنة بـ 66% من الدول عالية الدخل او الغنية.

هل سبب ذلك راجع الى عدم وجود خطة تعليمية واضحة في الكويت ام لعدم وجود كفاءات كويتية او حتى اجنبية؟

هناك تحديات متشابكة تتراوح ما بين المناهج التعليمية المتبعة والبرامج الواعدة والمقدمة التي يجب ان تستخدم وقد قام البنك الدولي في فترات سابقة بوضع خطط وبرامج مختلفة للدولة ونأمل ان تنفذ، ولكن المشكلة تبدأ من مرحلة التجهيز التعليمي والحضانة حيث ان هناك 60 % فقط ينخرطون في هذه المرحلة، مقارنة مع الدول الغنية التي تقدر بـ 83 %، وبالتالي فإن هناك فرقاً كبيراً في هذا الجانب، كما أن لدينا 30 % من الأطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 6 إلى 18 سنة يعانون من السمنة التي تؤدي إلى التراخي والخمول وبالتالي التحصيل العلمي لديهم يكون ضعيفاً وهذا يتطلب النظر إلى العملية التعليمية بصورة متكاملة تهتم بصحة الطفل من أجل التعليم الجيد لكي نستطيع تخريج طاقة بشرية تتوافق مع طموحات الدولة ورؤيتها لـ 2035 والتي تتركز على ان تكون الكويت جديدة وذكية وتحقيق الاقتصاد المعرفي وهذا يتطلب ان تكون القدرة التعليمية وقدرة المعلمين على مستوى طموح هذه الرؤية.

كما أن المنظومة التربوية تحتاج إلى اعادة هيكلة وجود نسبة كبيرة للمعلمين الاجانب على حساب المعلمين الكويتيين.

هل تعني جلب الخبرات عالية الجودة؟

نعم لابد من ذلك أو تكوين الكوادر التعليمية الموجودة.

وأي دولة من حقها ان تكون لديها عملية تعليمية تتوافق مع طموحاتها وطموحات اجيالها، وبالتالي نجد ان الدول التي لديها نسبة كبيرة من العمالة الاجنبية في مجال التعليم لديها الحرية لجلب القدرات والكفاءات التي تتناسب مع الاستراتيجية التنموية وإذا نظرنا إلى اعداد الاطفال المنخرطين في الحضانة بدول المنطقة نجدها في الكويت 60% وقطر 61% والامارات 78% والسعودية الاقل نسبة 28% وفي حين نجد ان الدول الاعلى دخلا في مختلف مناطق العالم تصل النسبة فيها إلى 83%، كما أن نسبة الاطفال الذين لا يجيدون القراءة في الكويت من مرحلة الحضانة الى سن العاشرة مرتفع جداً.

الطفل المبدع

هذه النسب التي تتحدثون عنها والتي تقولون انها تؤثر على تكوين الطفل في المدرسة يقابلها ان الطفل الكويتي لديه امكانات كبيرة فأين يكمن الخلل برأيكم؟

لابد ان نفرق بين الطفل المبدع وتوفير التكنولوجية له وكيفية استخدام هذه الوسائل بصورة سليمة أو غير سليمة ووجود هذه الوسائل يؤدي وفق الدراسات الى عدم التركيز ولكن هذا لا يشمل الطفل الكويتي فقط وانما جميع الاطفال أو معظمهم يستخدمون وسائل تكنولوجية متطورة في نفس المدارس وهناك نفس القدرات التكنولوجية ولكن اتحدث عن الاطفال بعض النظر عن جنسياتهم، فعندما تتحدث عن الطفل الكويتي اعني الذي توفر له الدولة التعليم وتدعم العملية التعليمية، لكن لا يوجد توافق بين الطالب في التعليم الخاص والتعليم العام، كما نجد ان الدولة تدعم المدرس غير المؤهل وتبعثه إلى دورات تدريبية الى الخارج رغم انها لا تؤدي الى تحسين النتيجة التعليمية للطلبة، فالمشكلة غير مرتبطة بمستوى الطالب فقط، وانما بمستوى المدرسين والمناهج المشبعة وضرورة تطويرها حيث تتوافق مع رؤية الدولة فحتى الجامعات تعاني من نفس المشكلة فلا توجد جامعة كويتية ضمن قائمة الـ 500 جامعة بالعالم في حين نجد ان احدى الجامعات السعودية تحتل مرتبة 143 جامعة والقطرية في المرتبة 245 وجامعة اماراتية في المرتبة 211، كما ان سلطنة عمان تحتل المرتبة 375 والبحرين تتراوح من 657 إلى 700 أما جامعة الكويت فنجدها في المرتبة ما بين 800 إلى 1000.

ومن هذا المنطلق يجب طرح السؤال إلى متى ستستمر الأمور في هذا المستوى؟

على مستوى التعليم التقني نجد الكويت تحت المرتبة 98 من بين 138 دولة.

اما على مستوى التدريب المستمر تحتل الكويت المرتبة 96 والهيكل التعليمي تحتل المرتبة 71 وعلى مستوى الطاقة البشرية التي تنتج من هذا المتعلم فإنها تحتل المرتبة 107. وفي مجال هيكلة سوق العمل تحتل المرتبة من 100 إلى 104.

وجميع هذه الامور لابد ان ننظر لها نظرة جادة لتتوافق مع الطموحات الدولة لخلق قطاع عمل يساعد الدولة لتحقيق طموحاتها المرجوة.

ولابد ان تكون هناك نظرة تعليمية وربطها بسوق العمل واحتياجاته وسوق العمل بالدولة لابد ان يعتمد بصورة أكبر على المواطنين ليس في القطاع الحكومي فقط وانما في القطاع الخاص ولابد ان تكون العملية التعليمية أكثر تنظيماً واكثر تطويراً وان تلقي اكثر اهتماماً من قبل الحكومة.

احلال الوظائف نجد أن هناك نقصاً كبيراً من الكوادر الوطنية وعدم وجود المتخصصين لا يعطي احتياجات الدولة، لماذا لا يوضع بعين الاعتبار تكوين المعلمين الاجانب او جلب الكفاءات؟

تحسين وضعهم الاجتماعي وتوفير رواتب مما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

صحيح العملية التعليمية يجب ان ينظر لها بنظرة شاملة وهنا نتحدث عن اليونسكو واليونسيف والمنظمات الأممية وان الصلة والاستراتيجية الاممية للتعليم لـ 2030 وننظر الى المواد التعليمية وإلى المدرس القادر على الابداع والابتكار والقادر ايضا على ايصال المعلومة والمعرفة الجيدة بصورة محببة ومبتكرة تزيد من رغبة الطلبة على التحصيل العلمي، والنمط الخاص للمواد التي تدرس وهيكل استقدام المعلمين والمرتبات والقدرات وجميع هذه الأمور يجب ان ينظر لها في اطار حلول عدة للوصول الى أنسب الحلول بالدولة لتحسين القدرات التعليمية في المدارس العامة وتوفير الأفضل من أجل تحسين مستوى الطلبة وكذلك المعلمين.

ليست جميع مؤسسات التعليم الخاص ناجحة وانما الاجنبية منها الاكثر تقدما أما التي تتبع نفس البرامج فلا ترتقي الى نفس المستوى، فهل المشكلة تكمن في المنهج واللغة ام ان الامور مرتبطة بعوامل اخرى؟

المنهج اللغة، المدرس، الوسط والبيئة التعليمية، الفكر، الأسلوب والثقافة، كلها تؤدي إلى تحسين التعليم واهمالها يؤدي إلى اضعافه.

فالدراسة التي قدمها البنك الدولي اظهرت ان هناك خللاً في قدرة البيئة التعليمية على التحول مقارنة بالنجاح الباهر الذي نشهده في قطاعات اخرى مثل قطاع التغذية، الصناعة، والتجارة، الصحة، المجال الامني والمعلومات المدنية واصدار التراخيص والتحول إلى النظام الرقمي بسرعة، وهنا لابد ان أشير إلى أن القطاع الصحي في الكويت استطاع ان يكون من انجح القطاعات الصحية في العالم اثناء جائحة كورونا فقد تفوق على قطاعات صحية كثيرة في العالم.

ولكن وجدنا ان القطاع التعليمي كان منعزلا وكأنه في دولة اخرى.

التعليم أونلاين

هل الدراسة أونلاين ستؤخر التعليم في الكويت اكثر مما هو متأخر؟

بالعكس العالم الآن يعمل اونلاين واكبر الجامعات بالعالم تقدم الدروس عبر اونلاين.

هل ترى ان هناك ضرورة لوضع ضوابط للتعليم اونلاين، بعدما اشتكى العديد من الاهالي من طريقة التدريس؟

نعم، لابد من وجود ضوابط كثيرة توضع من قبل المدارس وفي اليونسكو واليونسيف وضعوا مجموعة من المرجعيات وعمليات توضيحية للتعليم عبر الانترنت، وهناك توضيحات وضعت للمدرسين والاهالي وللطلبة وقد اتبعت الكثير من مدارس العالم هذه الارشادات واثبتت نجاحها ومنها اشراكهم في تدريبات عملية اونلاين مع فتح الكاميرات والمشاركة في طرح الاسئلة والعمل كمجموعات، ولكن هناك جاهزية للمدارس في هذا المجال، ونحن ندعو الى اعادة التفكير في المنظومة التعليمية بدءاً من استقدام المدرسين الى اعادة هيكلة الكوادر التعليمية واعطاء دور اكبر للمواطنين ذوي المهارات والابتكار وانتقاء المهارات والمبدعين فهناك مبدعون كثيرون داخل الكويت لابد من اعطائهم الفرصة، وهناك من الشباب الذين لديهم الطاقة والرغبة للمشاركة في عملية التنمية ولا يمكن احتكار العملية التعليمية وقصرها على مجموعات لم تعد لديها القدرة على التعامل مع العلوم الحديثة في العالم، فنحن نعيش في عصر المعرفة الكبيرة والمعلومات المتوافرة والعصر الرقمي فلابد ان تكون هناك مشاركة للجميع، واتمنى من الحكومة ان تطلق تطوير العملية التعليمية بمشاركة واسعة ولن يكون هناك تطوير دون سواعد كويتية.

هل الطرح الموجود لعودة المدارس في شهر مارس المقبل قد يكون فرصة لاعادة هيكلة هذا القطاع؟

نحن ننظر الى تجارب الدول الاخرى واساس تفشي «كورونا» كان بسبب فتح المدارس والجامعات وعدم وجود ضوابط و«كورونا» لايزال موجوداً واذا لم تكن هناك ضوابط حازمة لن يكون هناك فرق في النتيجة ولكن سيكون لفتح المدارس تأثير كارثي على الصحة العامة ولن يكون هناك تطور.

البعض يرجع هذا التراجع الى الاجازات الطويلة والمتكررة للطلبة، فما رأيكم؟

هذه المساحة الكبيرة من الاجازات وتجميعها لبدء العام الجديد قبل موعده وعادة الاجازات بالمدارس لا تتعدى 15 الى 20 يوما. لكن اقول ان الاجازات لا تؤثر بشكل كبير والمهم هو تطوير العملية التعليمية وانتقاء المادة التعليمية التي تتوافق مع طموحات الدولة لتخريج طلبة متوازنين ومبتكرين ومبدعين.

إدارة التعليم الخاص ايضا تابعة لوزارة التربية التي تشرف ايضا على التعليم العام، فلماذا نجد هذا التفاوت بين القطاعين؟

وزارة التربية تشرف اداريا على التعليم الخاص وتعتمد المناهج الدولية المقدمة من قبل هذه المدارس التي وضعت بحرفية عالية ولديها اعتماد دولي كما ان لقطاع التعليم الخاص الحرية في جلب افضل الخبرات التعليمية وتحصيل رسوم تعليمية تساعده على الاستعانة ببرامج دولية في المجال التعليمي عكس التعليم العام الذي يعتمد على ميزانية الدولة والدرجات الوظيفية، وبالتالي فمع ما فرضته الجائحة هناك رغبة لتبني فكرة تطوير التعليم من قبل المسؤولين في وزارة التربية فلن تنجح العملية التعليمية حتى خطة التنمية للدولة التي لم تعتمد حتى الان نجد توجهها للدور الاكبر الذي يلعبه القطاع الخاص فلماذا لا يتم اشراكه في ادارة المدارس العامة.

الشراكة بين القطاعين

كيف يتم ذلك برأيكم؟

الدولة لديها موازنات لتوفير التدريب والتعليم وادارة المدارس، فنقترح انشاء صندوق خاص للشراكة مع القطاع الخاص لتطوير التعليم في المدارس العامة وما الذي يمنع ان تكون هناك شراكة لتطوير المعلمين من خلال المدرسين في القطاع الخاص ويكون هذا الصندوق مسؤولا عن هذا الامر، وأنا لا اقترح على الدولة ولكن من المهم ان تنبع الحلول من الواقع الملموس ولابد ان يكون هناك تطوير وان نستفيد من تجارب الدول الاخرى بانشاء مجلس اعلى للتعليم العالمي والتدريب والتأهيل ووضع الاطر الضرورية لذلك وان تكون لديه القدرات المالية لتوظيف واشراك المدارس الخاصة في تطوير وتأهيل المدارس العامة واعتماد نظام «B.O.T» في ادارة المدارس.

اشرتم الى ضرورة اشراك الافكار الخلاقة في تطوير التعليم الا ان بعض مؤسسات المجتمع المدني التي لديها اهتمام بالتعليم تلاقي عراقيل في ذلك، كيف يمكن الاستفادة من هذه الافكار؟

الى متى ستظل العملية التعليمة في الكويت حبيسة للافكار القديمة فلابد من عملية احلال التعليم وتؤيد حق الدولة الكويتية في جلب افضل الكوادر من اي دولة تراها وان تعيد شكل وطبيعة الوظائف لديها بما يحقق اهدافها للتنمية واهمها التعليم، ولا يمكن ان يكون قطاع التعليم حكرا على افكار جامدة وآراء متحجرة تتبنى الماضي وليس المستقبل لان الكويت تبني المستقبل والشباب الكويتي يتبنون المستقبل فلابد ان يكون الشباب الكويتي قائدا لعملية التنمية والتطوير في التعليم والخدمات.

هل شملت الدراسة نوعية المواد الاكثر ضعفا في الكويت؟

لدينا في بعض المواد التعليمية ضعف كبير فهناك ضعف في القدرة التحصيلية خصوصا في العلوم والحساب والقراءة وبالمقابل هناك تطوير في الكويت في مجال (I.C.T) وتكنولوجيا المعلومات ومن هذا المنطلق فان الطفرة المعلوماتية في الكويت يمكن ان تساعد في نقل العملية التعليمية اذا كان هناك تطوير أيضاً في اعادة حلول المواد التعليمية التي تتوافق مع الطفرة التكنولوجية في الكويت وتتطلب المزيد من المواد التشريعية التي تخص العلوم التكنولوجية مثل المجال المالي واستخدام الطباعة وحقوق الملكية الفكرية.

فمثلا قطاع البترول بامكانه ان يستفيد بصورة كبيرة في توظيف تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة على مستوى جيد وتعمل لتطوير العملية التعليمية من خلال وضع رؤى تعليمية وتتعامل بمستوى المؤسسات ذات القدرة في الدول المتطورةة وبالتالي فان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لها دور حيوي في معهد الكويت للابحاث العلمية في تطوير العملية التعليمية.

ولابد ان نعطي هذه المؤسسات مجالاً أرحب وأكبر لتنسيق تطوير العملية التعليمية لجميع فئات المجتمع والخروج بحلول ناجحة تتوافق مع طموحات المجتمع الكويتي.

تجديد المناهج

برأيكم هل من الضروري الاستعانة بتجارب المبتعثين الى الخارج ونقل تجاربهم في مجال تجديد مناهج للتعليم في الكويت؟

أؤكد هذا الأمر اذ لابد من الاستعانة بالشباب فلديه القدرات ولكن لا يجدون الفرص لعرض افكارهم.

وأود أن أشير الى ان الدراسة عن بعد غير معترف بها بالكويت ولا توجد تشريعات تعتد هذا الامر خصوصاً من الجامعات المعترف بها دولياً، وندعو إلى الاعترف بهذه الشهادات خصوصا للطلبة المنتمين الى جامعات معترف بها، ولابد من وضع القوانين والتشريعات التي تسهم في هذا المجال، ولابد ان يكون هناك مشاركة مختصين لديهم معرفة واسعة في وضع التشريعات وتكون لديها خبرة في المجال التقني والتكنولوجي ولا تعتمد فقط على قانونيين.

الرؤية التنموية

عندما تتحدث عن سن التشريعات فاننا ايضاً نتحدث عن مجلس الأمة ودوره في وضع هذه التشريعات هل مطالبكم تشمل ايضاً هذا الجانب؟

التشريعات والقوانين التي تصدر لابد ان تقدم من قبل الجهة المسؤولة عن القطاع وبالتعاون مع اللجان التشريعية المختلفة الأخرى ونتمنى تسريعاً لعملية اصدار القوانين التي تتوافق مع تنفيذ رؤية الدولة التنموية خصوصا في مجال التعليم.

كيف تجدون عملية استخدام الطلبة للانترنت بالكويت؟

بالكويت نسبة استخدام الانترنت مرتفعة مقارنة بالعالم وهناك نسبة كبيرة من الشباب لديهم القدرة على الابتكار في وضع التطبيقات والاستعداد لاستخدام شبكة المعلومات، وهناك فرص كبيرة للتطور بشكل اكبر والتجارب الواقعية والناجحة في زمن «كورونا» والتي استخدمتها وزارة الداخلية والربط بين المستشفيات والبنوك وهي ثورة تكنولوجيا كبيرة، والدولة نجحت في ادارة الجائحة لكن جزءاً منها سقط سهوا.

ارتفاع السمنة كما ذكرت اثر على العملية التعليمية لكن للاسف لا توجد توعية كافية في هذا المجال، كيف بالامكان توعية المجتمع بخطورة هذا الأمر؟

من المهم جدا ان يكون هناك اهتمام بصحة الطفل بالاهتمام بالتغذية السليمة وعدم الاعتماد على المواد الصناعية وغير المفيدة الأمر الذي يزيد من وزن الطفل، وكذلك اصابة الاطفال بفقر الدم خصوصا في مرحلة ما قبل الروضة، فالعقل السليم في الجسم السليم.

دعم استشاري

ما الدور المنوط بكم لتحسين العملية التعليمية؟

نحن جهة توعوية ودعم استشاري للحكومات وبالتالي نضع المقترحات التي نراها ناجحة من خلال الدراسات بمشاركة جهات كويتية ونعمل على تطوير الكوادر المهنية ونضع توصيات متخصصة في مجال تطوير التعليم من اجل التوافق مع سوق العمل ورؤية الكويت وذلك من خلال الامم المتحدة والصندوق الدولي والبنك الدولي ونتحدث مع الجميع برؤية ما يمكن ان تقدمه هذه المؤسسات.

وصفة النهوض.. تعليم مختلط وبرامج متطورة

ذكر طارق الشيخ جملة من التوصيات من ابرزها:

استخدام التعليم المختلط في جميع المراحل ودمج المواد التعليمية المختلفة من جهات مختلفة، حيث ان المواد المعتمدة دولياً يمكن ان تستخدمها المدارس وبالتالي تكون فرصاً لتطوير التعليم ان يكون هناك دعم للمدرسين لتنفيذ هذه الوسائط.

«الأونلاين» يعطي فرصاً كبيرة لاقامة شركات مع المدارس الخاصة حتى يكون معلمو المدارس الخاصة موجهين لمعلمي المدارس العامة وبالتالي يكون هناك تطوير وتنسيق بما يقدمه التعليم التقني مع سوق العمل وهذا لتطوير العلاقة ما بين سوق العمل والاحتياجات التي يحتاجها.

الأولويات في قطاع التعليم تطوير وتعليم المعلمين من خلال البرامج التعليمية المتطورة.

تطوير نظام القدرات والكفاءات وأن يكون هناك مجلس أعلى للتعليم ليقوم بعمل التحول من الواقع الاقتصادي الحالي الى الاقتصاد الرقمي وهذا في نوعية ومدى جدوى ارتباط التعليم بسوق العمل.

تطبيق البرامج التطبيقية التي توافق مع الذكاء الاصطناعي.

تطوير المواد التعليمية والتدريب لتطوير القدرة التعليمية واشراك الاهالي في هذه العملية.

وضع سياسات واضحة ومحددة مبنية على الاستطلاعات والاستقراءات في الكويت. وفي رده على مدى تقبل الدولة لهذه التوصيات أجاب: هناك العديد من التوصيات التي تقبلها الدولة ولكن قطاع التعليم يحتاج الى المزيد من التفاهمات والمزيد من التطوير ولابد ان تكون هناك خطوة اساسية لادارة الدولة لكي يستطيع هذا القطاع استيعاب الرأي والرأي الآخر.

لا مانع من التدريس من الخارج

في تعليقه على سؤال حول تراجع التعليم خلال الجائحة بسبب نقص المعلمين الذين تركوا البلاد قال: ما الذي يمنع من اداء العمل عبر «الأونلاين» من أي مكان بالعالم، فهناك معلمون في مدارس خاصة يعملون من دولهم وليس بالضرورة وجودهم بالكويت والجائحة غيرت العالم. وأضاف: فنحن مثلا في الامم المتحدة نفكر في كيفية اعادة صياغة منظومة العمل وليس شرطاً ان يعمل الجميع من نفس المكان.

