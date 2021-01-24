قرارات ارتجالية تكبِّد قطاع السفر خسائر فادحة

مال وأعمال

انتقدت مصادر وأوساط اقتصادية عبر «النهار»، القرارات الفجائية وغير المبررة التي يترتب عليها ارتفاع وتيرة الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران والسفر والسياحة والتي لا تجد ما يبررها على أرض الواقع! .

وأوضحت أن القرارات المفاجئة، مثل تلك القاضية بتقليص عدد الركاب على رحلات الوصول في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير، أربكت قطاع السفر وترتب عليها إلغاء آلاف التذاكر وكبدت الشركات المزيد من الخسائر.

ولفتت الى أن هذا القرار سيؤثر سلباً على المسافرين وأصحاب الأعمال المتجهين إلى الكويت،ويفرزتداعيات اقتصادية سلبية تؤثر على قطاع الأعمال بشكل كامل.

وأوضحت أن تلك القرارات يجب أن يكون لها ما يبررها، متسائلة : لماذا هذا التوقيت بالتحديد؟، وهل يمكن لشركات السفر والسياحة أن تتحمل خسائر أكثر من ذلك في ظل حالة ركود حادة يعانيها القطاع منذ تداعيات أزمة «كورونا» وأدت إلى تفنيش ما يقارب من 80 بالمئة من العاملين به حتى الآن؟.

وأضافت المصادر أن هكذا قرارات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الخسائر للدورة الاقتصادية، كون قطاع الطيران والسفر والسياحة من أكثر القطاعات التي تضررت وبشدة من تداعيات الجائحة، حيث ان شركات ومكاتب تقف الآن على حافة الإفلاس. وبينت المصادر أن الكويت تدور عكس عقارب الساعة، فهناك الكثير من الدول بدأت في تسيير رحلاتها بشكل مباشر مع دول تضعها الكويت ضمن دائرة الدول المحظورة، على الرغم من أن المرض واحد وتداعياته قد تكون واحدة ونفس الاشتراطات الصحية واحدة.

وأضافت المصادر أن التعايش مع الجائحة بات ثقافة مجتمعية في العديد من الدول وأن المعايير الصحية والاشتراطات المطبقة في تلك الدول واحدة تقريباً مما هو معمول فيه بالكويت.

واستدركت بالقول إن هناك ضرورة للفصل بين المعايير والاشتراطات الصحية التي يتم العمل بها والقرارات الاقتصادية التي تتحمل تبعاتها شركات القطاع الخاص وقطاع السفر والسياحة، مع التشدد في الحفاظ على المعايير الصحية.

وبينت المصادر أن الاقتصاد تكبد ما يزيد عن 5 مليارات دينار منذ مارس الماضي وتضررت الدورة الاقتصادية بشكل كبير، دفعت القطاعات الاقتصادية للدخول في ركود مزمن على المدى الطويل.

وأوضحت أن ما يزيد من لهيب الخسائر لشركات القطاع الخاص : غياب حزمة تحفيز جادة توفر للقطاع الخاص القدرة على مواجهة تداعيات الجائحة وتساعده على التعافي سريعاً من تداعيات الأزمة الحالية، كما أن القرارات الارتجالية التي يتم اتخاذها دون معرفة تداعياتها اقتصادياً لها أثر كبير على الأداء الاقتصادي، ما يؤثر سلباً على قدرة الشركات في البقاء.

