سفينة بالمزاد العلني 18 فبراير المقبل

مال وأعمال

حددت المحكمة الكلية يوم 18 فبراير المقبل موعداً لبيع سفينة بالمزاد العلني بسعر ابتدائي قدره 900 ألف دينار، وذلك بناء على الدعوى المرفوعة من شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ضد الممثل القانوني لشركة ديزنديز وهي من نوع الصهاريج وقد وصلت السفينة إلى ميناء الشويخ بتاريخ 30 أبريل 2009 ولم تغادره إلى اليوم. ومن بين شروط دخول المزاد، سداد خمس الثمن وتحمل مصروفات النقل وتسجيل الملكية والبالغة 200 دينار. من جهة أخرى ، أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية عن مناقصة لتأهيل 15 شركة لنقل الديزل من شركة البترول الوطنية إلى فرعي تعبئة الغاز المسال في منطقة أم العيش والشعيبة ، على أن يتم تقبل أي تظلمات من الشركات التي لم يرد ذكرها ضمن الشركات المؤهلة خلال 30 يوماً من تاريخ الاعلان.

