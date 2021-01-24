«دافوس 2021».. منتدى افتراضي بتحديات واقعية

مال وأعمال

من المتوقع أن تهيمن آسيا على أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد افتراضيا هذا العام بعدما خرجت أقوى من جائحة كورونا، في وقت تصارع دول الغرب تفشي الوباء باضطراد، ويواجه الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تحديات هائلة.

وخلال منتدى 2020 الذي عقد في مكانه المعتاد بدافوس الواقعة في جبال الألب السويسرية، كانت نخبة العالم قد بدأت للتو تستشعر القلق إزاء وباء ظهر في الصين قبل شهر على القمة.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد حصد مزيد من الأرواح ويسدد ضربة للاقتصادات حارما ملايين الأشخاص من العمل، فإن الصين ودولا آسيوية أخرى تسجل في 2021 تعافيا قويا من الفيروس الذي اجتاحها أولا.

والمنتدى، الذي يعقد افتراضيا بسبب الجائحة الأسبوع الحالي، يحمل عنوان «عام حاسم لإعادة بناء الثقة». وستسلط الأضواء على الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي سيلقي خطابا الإثنين في افتتاح الفعالية التي تستمر حتى الجمعة المقبل.

والشخصيات الكبيرة المشاركة هي: المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي ترأس الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

