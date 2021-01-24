«KIB» البنك الإسلامي الأسرع نمواً.. وأفضل مصرف متوافق مع الشريعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مال وأعمال

تقديراً لجهوده المستمرة والرامية نحو تقديم أفضل تجربة للعملاء وأحدث الحلول والمنتجات المصرفية الاسلامية، حصل بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً على جائزتين من مجلة كابيتال فاينانس انترناشونال، المتخصصة في القطاع المالي والمصرفي، وهما جائزة «البنك الاسلامي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2020، وذلك للعام الخامس على التوالي، وجائزة «أفضل بنك متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2020، وذلك للعام السادس على التوالي.

ولقد نال «KIB» هاتين الجائزتين بعد أن أجمعت لجنة التحكيم المستقلة - التي ضمت في عضويتها نخبة من المحررين المتخصصين - على اختياره بناءً على عدة معايير رئيسية كان أولها عدد الترشيحات التي حصل عليها، الى جانب أدائه المالي المتميز على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، وقدرته على ادارة المخاطر وخدمة العملاء دون أي تقصير خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وما يتميز به باستمرار من ابتكار وابداع تمثل في تقديم أفضل الخدمات المصرفية الالكترونية المتطورة، وحرصه على خدمة المجتمع في مختلف الأوقات، بالاضافة الى الريادة في السوق والاستجابة لمتطلبات العملاء من خلال منحهم خدمات رقمية تناسب أسلوب حياتهم العصري وتتجاوز توقعاتهم.

وعبّر نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين، عن مدى سعادته لفوز «KIB» بهاتين الجائزين عاماً بعد الآخر، ما يؤكد نجاح استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة التي يتبناها البنك وسعيه الى أن يكون المصرف الالكتروني الأول في البلاد. وصرح بوخمسين قائلاً: «يحرص «KIB» دائماً على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، الى جانب ابتكار الحلول المصرفية وتبني التطورات الرقمية التي تلبي احتياجات العملاء المختلفة وتناسب أسلوب حياتهم في مختلف الظروف والأوقات، ما يعكس قوة البنك المتنامية ودوره الريادي في القطاع المالي المحلي خاصة خلال أزمة فيروس كورونا، حيث استمر البنك في خدمة عملائه عن بُعد وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه ممكن».

وأضاف بوخمسين: «يسعى «KIB» دائماً لابتكار الخدمات التي تسهل التجربة المصرفية للعملاء وتمكنهم من اتمام معاملاتهم دون الحاجة لزيارة الفروع، موضحاً أن هذا التوجه ساعد البنك على كسب رضا عملائه واستقطاب عملاء جدد وبالتالي سرعة نموه وتوسيع قاعدة عملائه. هذا بالاضافة الى أنه ساهم في تعزيز مكانة البنك على الساحة المصرفية المحلية والاقليمية وأهله للفوز بهاتين الجائزتين بكل جدارة».

ومن الخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقها «KIB» خلال الأشهر القليلة الماضية، سبع خدمات الكترونية جديدة تمكن العملاء من اتمام العديد من معاملاتهم عبر مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة. كما طوّر البنك أيضاً تطبيق الهواتف الذكية الذي يمكّن العملاء من فتح الحسابات المصرفية الى جانب التسجيل في شركة المقاصة الكويتية لتحويل الأرباح مباشرة الى حساباتهم الكترونياً بدلاً من زيارة مقر الشركة لتحصيل الشيكات. هذا بالاضافة الى اطلاق موقع البنك الالكتروني بتصميم جديد وتزويده بخدمة المحادثة الكتابية «Live Chat» للتواصل مع موظفي البنك عبر خدمة الاتصال المرئي VIVR.

حجز المواعيد مسبقاً

حرصاً من «KIB» على راحة العملاء وضمان سلامتهم لاسيما خلال فترة انتشار فيروس كورونا، قام البنك بتحديث ميزة حجز المواعيد مسبقاً المتاحة عبر تطبيق الهواتف الذكية وموقعه الالكتروني لتتوافق مع الجيل الثاني من نظام Q-Matic التفاعلي لادارة قوائم الانتظار بنجاح.

أجهزة الخدمة الذاتية

وفر «KIB» أجهزة الخدمة الذاتية المعروفة بـ «PACI KIOSK» في عدد من فروع البنك لمساعدة العملاء على تحديث بياناتهم والتوقيع الالكتروني على المعاملات المصرفية. بالاضافة الى توفير خدمة الاصدار الفوري للبطاقات في الفروع.

إعادة هيكلة شبكة فروعه

ومن الانجازات الرئيسة الأخرى التي حققها «KIB» خلال هذا العام، تدشين خطته الرامية الى اعادة هيكلة شبكة فروعه لتتماشى مع التحوّل الرقمي الجديد حيث قام البنك بافتتاح فرعين بأسلوب عصري وحديث وهما فرع مجمع اي مول ومجمع 89 مول ويضمان أحدث أجهزة السحب الآلي والأجهزة المزودة بشاشات لمس تفاعلية، بالاضافة الى أجهزة الـ iPad التي تمكن العميل من تصفح منتجات البنك والحصول على اجابات لمختلف استفساراته بمساعدة موظفي البنك خلال تواجده في الفرع.