loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

6.62 مليارات دينار حسابات وودائع المصارف


أوضحت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن اجمالي الموجودات بلغت 13.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020 ، مقارنة ب 13.81 مليارا بنهاية نوفمبر ، فيما بلغت حسابات الحكومة 1.75 مليار دينار مقابل 1.72 مليار خلال الفترة نفسها. ووفق البيانات ، ارتفعت حسابات وودائع البنوك المحلية الى 6.62 مليارات دينار مقابل 6.47 مليارات خلال فترة المقارنة نفسها. كما أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر أن اجمالي قيم النقد والمسكوكات بلغت 2.3 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020 ، موزعة على النقد بقيمة 2.2 مليار دينار والمسكوكات بقيمة 29.77 مليونا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة