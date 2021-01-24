6.62 مليارات دينار حسابات وودائع المصارف

مال وأعمال

أوضحت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن اجمالي الموجودات بلغت 13.96 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020 ، مقارنة ب 13.81 مليارا بنهاية نوفمبر ، فيما بلغت حسابات الحكومة 1.75 مليار دينار مقابل 1.72 مليار خلال الفترة نفسها. ووفق البيانات ، ارتفعت حسابات وودائع البنوك المحلية الى 6.62 مليارات دينار مقابل 6.47 مليارات خلال فترة المقارنة نفسها. كما أظهرت البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر أن اجمالي قيم النقد والمسكوكات بلغت 2.3 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020 ، موزعة على النقد بقيمة 2.2 مليار دينار والمسكوكات بقيمة 29.77 مليونا.

