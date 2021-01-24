«تنظيم التأمين» تستطلع الآراء في مواد اللائحة التنفيذية

مال وأعمال

أطلقت وحدة تنظيم التأمين استطلاعا عاما حول مواد اللائحة التنفيذية لها، وذلك على موقعها الالكتروني https://bylaw.iru.gov.kw

وعلى منصات حساب التواصل الاجتماعي تحت عنوان Irukuwait على منصتي تويتر والانستغرام، اعتبارا من اليوم الاحد 24 يناير حتى يوم الثلاثاء 2 فبراير المقبل.

ودعت الوحدة، في بيان صحافي، جميع الأطراف ذوي الصلة بنشاط التأمين، على مستوى القطاعين، الخاص والعام الى المشاركة في الاستطلاع وابداء الملاحظات الفنية والقانونية حولها.

وكشفت الوحدة عن أن اللائحة التنفيذية أخذت بعين الاعتبار الحدود الدنيا المحالة اليها بموجب القانون، وأتت لمعالجة ما يلامسه قطاع التأمين الكويتي من قصور رقابي، و لتلبية ما تسعى اليه الوحدة من تطوير يحقق أهداف القانون (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وذكرت أن أقسام اللائحة التنفيذية تتضمن 351 مادة موزعة على 11 بابا حملت العناوين التالية:

? أحكام عامة.

? وحدة تنظيم التأمين.

? تأسيس وتسجيل شركات التأمين وشركات اعادة التأمين ومجمعات التأمين.

? تحويل الوثائق والاندماج.

? شركات التأمين واعادة التأمين التكافلي.

? التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين.

? فروع شركات التأمين الأجنبية.

? وسطاء التأمين والمهن التأمينية.

? مراقبو الحسابات الأشخاص المرخص لهم.

? المخالفات والتأديب.

? فض وتسوية المنازعات التأمينية.

وأعربت الوحدة عن أملها بالمشاركة الواسعة من المعنيين في شأن التأمين وابداء ملاحظاتهم، مؤكدة انها جميعا ستكون موضع تقدير وستأخذ بعين الاعتبار.

