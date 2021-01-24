عملاء «بيتك» أنجزوا 140 مليون عملية مصرفية عبر «KFHonline» في 2020

مال وأعمال

بلغ عدد العمليات المصرفية الالكترونية التي نفذها عملاء بيت التمويل الكويتي «بيتك»، عبر (KFHonline) على HYPERLINK «https://kfh.com/home/Personal/Ways-to-bank/KFHONLINE-for-individuals.html»\l «servicebenefits» الموقع الالكتروني أو عبر HYPERLINK «https://kfh.com/home/Personal/Ways-to-bank/KFHONLINE-Mobile-Application.html» تطبيق الموبايل، نحو 140 مليون عملية مصرفية خلال العام الماضي 2020، بنسبة نمو بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشملت العمليات المصرفية الالكترونية: تسجيل الدخول، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء ودائع، واضافة مستفيدين، واستعلام عن رصيد، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، واجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وطلب التمويل، وفتح حساب، وطلب بطاقة الخير، وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الالي، وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة، والتبليغ عن بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية او سحب الي، ومعرفة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، وخدمة الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع، وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في «بيتك»، خالد يوسف الشملان، ان النمو في اقبال العملاء المتزايد على الاستفادة من خدمات وحلول «بيتك» الرقمية، يؤكد كفاءة الخدمات والريادة في توفير الحلول المصرفية عبر الموبايل والقنوات البديلة لتمكين العملاء من انجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان داخل وخارج الكويت.

ونوه الشملان في تصريح صحافي، بأن النمو يؤكد أيضا أن «بيتك» يمضي قدما في استراتيجية التحول الرقمي التي قطع فيها أشواطا كبيرة جعلت منه الوجهة الرئيسة للعملاء الباحثين عن خدمات مصرفية الكترونية عصرية وسهلة.

وأضاف أن «بيتك» يحرص على مواصلة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، والانفراد بطرح حلول مالية مبتكرة يمكن انجازها عبر قنوات الخدمة الذاتية من خلال الموبايل أو عبر البرمجيات التفاعلية، وأجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية، وبالاستفادة من تكنولوجيا الروبوت، والذكاء الاصطناعي، لمواصلة تعزيز تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.

وأشار الى ان «بيتك» نجح مؤخرا باطلاق خدمة فتح حساب مصرفي اونلاين للمواطنين والمقيمين للانضمام لعملاء «بيتك» دون زيارة الفرع، مبينا انها تتيح لعملاء «بيتك» الجدد ممن ليس لديهم اي حسابات مصرفية في البنك امكانية فتح حساب مصرفي اونلاين عبر تطبيق KFHonline على الهاتف النقال بمنتهى السهولة والأمان، مع تنفيذ التوقيع الكترونيا، وذلك عبر خدمة التوقيع الرقمي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأوضح الشملان ان عملاء «بيتك» استفادوا من باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية، حيث استخدموا خدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت «SWIFT GPI» الكترونيا عبر KFHOnline، وخدمة ربط الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى حساب بيتك للتداول، وايداع الشيكات عبر الموبايل، والسحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وخدمة فتح حساب الذهب اونلاين وبيع وشراء الذهب الكترونيا، و خدمة «بيتي أونلاين» التي تمكن الوالد من ادارة حسابات أبناءه، وخدمة Skiplino لحجز المواعيد الكترونيا في الفروع المصرفية، وخدمة الـChatbot عبر منصاته المختلفة، والموقع الالكتروني للبنك والهواتف الذكية، وخدمة الاشعارات Push Notification المهمة أثناء السفر في حال عدم توفر خدمة الرسائل النصية، وخدمة KFH Pay للدفع الالكتروني، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية وحلول الدفع ذات الكفاءة العالية المتوفرة على KFHonline، أو عبر فروع KFH Go.

