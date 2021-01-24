تطوير خدمة 3D Secure

مال وأعمال

أضاف الشملان ان «بيتك» نجح بتطوير خدمة 3D Secure بحيث تتم عملية التحقق عبر تقنية رمز التحقق (OTP) الذي يصل للعميل حتى لو كان خارج الكويت عبر الـSMS او عبر خدمة الاشعارات Push Notification في تطبيق «بيتك» على الموبايل.» وأكد الشملان مواصلة جهود تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المالية FinTech وتطوير بنيته التكنولوجية والتطبيقات الرقمية المستخدمة، ضمن اعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يؤكد المضي قدما في مساعي تعزيز تجربة العميل الرقمية، ويجسد رسالته في تحقيق أعلى مستويات الابتكار والتميز في خدمة العملاء.

