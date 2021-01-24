«هارد تاسك» خدمت قاعدة عريضة من 1200 عميل

مال وأعمال

أعلنت شركة هارد تاسك لتكنولوجيا المعلومات عن نجاحها منذ تأسيسها قبل نحو 17 عاما في تكوين قاعدة عريضة من العملاء داخل الكويت وخارجها تنوعت ما بين جهات ومؤسسات حكومية وشركات ومؤسسات طبية وافراد باجمالي عملاء يبلغ 1200 عميل.

وقال مدير التسويق في شركة هارد تاسك وليد رفعت إن الشركة أطلقت أعمالها في الكويت منذ عام 2004، ونجحت في وقت قصير بأن تصبح رائدة في مجالها وذلك بفضل انتهاجها استراتيجية واضحة المعالم في عملها ولعل أهمها المصداقية والدقة والسرعة في الانجاز، لتنجح الشركة في كسب ثقة عملائها ولتحدث طفرة في نمو حجم أعمالها.

وذكر أن الشركة تركز في اعمالها على تقديم العديد من الخدمات التكنولوجية مثل حلول البرامج الذكية وتصميم مواقع الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وتقديم الحلول المتكاملة على شبكة الانترنت وتركيب بوابات الدفع الالكترونية لشركتي «كي نت» وفيزا، فضلا عن تقديم الاستشارات والحلول التكنولوجية للمعلومات وخدمات الجافا والاوراكل و 3 دي ماكس وفوتوشوب واليستراتور.

وأشار الى ان «هارد تاسك» لديها فريق عمل من المحترفين الذين يمتلكون خبرات واسعة في أعمال البرمجة والتطوير ليواكبو التطورات المحلية والعالمية، وفريق اداري على قدر عالي من الخبرة وقادر على مواكبة وسائل الادارة الحديثة.

وذكر أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في التعاون مع عشرات العيادات الأهلية في الكويت ونجحت في تركيب نظم لادارة العيادات ونظام ادارة الحسابات العامة فضلا عن نظم ادارة شؤون الموظفين والمخازن.

واختتم وليد رفعت تصريحه قائلا انه بفضل جهود الشركة الكبيرة في مجال عملها فانها حازت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من العديد من الجهات التي قدمت لها خدمات تكنولوجية وذلك بفضل الدقة في الاعمال والسرعة في التنفيذ والدعم الفني المتواصل.

