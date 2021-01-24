النفط تراجع 1.5 % عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمئة عند تسوية تعاملات بعد بيانات المخزونات الأميركية، ليسجل خسائر أسبوعية.

وكشفت ادارة معلومات الطاقة الأميركية عن زيادة مفاجئة لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.4 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

في حين أظهرت بيانات «بيكر هيوز» ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع التاسع على التوالي.

وتأثرت أسعار الخام مع مخاوف من أن قيود الاغلاق الجديدة في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي «نايمكس» تسليم فبراير بنحو 1.6 بالمائة الى 52.27 دولاراً للبرميل، ليسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2 بالمئة.

هبط سعر العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم مارس بنسبة 1.2 بالمئة الى 55.42 دولاراً للبرميل.

ومن ناحية اخرى قال بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس، ان الخطوات الأولى التي اتخذها الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن وادارته على الصعيد الاقتصادي من شأنها أن تدعم الاتجاه الصعودي لأسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل مع توجهات بالتركيز على الانفاق السخي لدعم الاقتصاد الأميركي في مواجهة تبعات جائحة كورونا.

وأضاف التقرير، الذي نشرت وكالة بلومبرغ مقتطفات منه، أن مؤشرات على عدم تسرع الادارة الأميركية الجديدة في رفع العقوبات على ايران، اضافة الى القيود المفروضة على شركات النفط الصخري في أميركا الشمالية كلها عوامل من شأنها أن تدعم أسعار الخامات خلال الفترة المقبلة.

وتتخذ أسعار النفط مسارا صعوديا بالفترة الأخيرة مع بدء دول العالم في تطعيم مواطنيها ضد «كوفيد- 19» ما من شأنه أن يدعم الطلب مرة أخرى على الخامات، وهو ما دفع الأسعار لذروتها في عدة أشهر، اضافة الى آمال أخرى متعلقة بتعافي الطلب من حزم التحفيز الضخمة والتي من شأنها أيضا أن تدعم صعود الأسعار.

وتتلقى الأسعار دعما أيضا من تركيز شركات النفط الصخري على تحسين ميزانيتها بدلا من زيادة الانتاج بالاضافة الى الجهود التي تبذلها السعودية لخفض الانتاج خلال الأشهر المقبلة ما من شأنه أن يعيد التوازن الى الأسواق، بحسب ما ذكره تقرير وكالة بلومبرغ.

وقال بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس في مذكرة بحثية «تركيز الادارة الجديدة على الوصول لدعم سياسي من الحزبين يشير الى المزيد من التريث في اعادة النظر بالاتفاق النووي مع ايران... التأخر في العودة الكاملة للانتاج الايراني سيعزز الاتجاه الصعودي لأسعار النفط».

