هالبلد.. فيها سر

Sunday النهار

صناعة العمل الخيري» صناعة كويتية خالصة، حتى مثّلت الكويت قاعدة ارتكاز العمل الخيري الاسلامي على مستوى العالم، فعلى مدار العقود وكر السنين والعمل الخيري هو أحد أهم فضائل تلك الدولة الصغيرة وأياديها البيضاء على عالم المسلمين.

ولا يظن أحد أن العمل الخيري في الكويت هو حديث عهد أو هو من فوائد مرحلة النفط والوفرة المالية التي عرفتها بلدان الخليج؛ ذلك أن العمل الخيري متجذّر في عمق هذا المجتمع وتكوينه النفسي حتى قبل مرحلة الدولة، فقد فطر الله أغلب أهل هذه البلاد على حب الخير وجبلهم على فعله؛ حبّبّهم في الخير وحبب الخير اليهم، حتى في أحلك أوقات الماضي كان الكويتيون يتكاتفون في عمل الخير على قلة ذات اليد وضيق مصادر الرزق؛ وكانوا يسارعون في الخيرات ولها يسبقون. لذلك يمكن أن نقرر بشيء من اليقين أن العمل الخيري في الكويت هو جزء من ثقافة المجتمع ونسيجه الفكري وتكوينه النفسي وبنيانه الاجتماعي؛ وشرعية نظامه السياسي؛ فالعمل الخيري لهذا المجتمع في بلدان أفريقيا وآسيا والأقليات المسلمة في مختلف أرجاء المعمورة منارات هدى في سماء تلك الدولة «الكويت» ووسام شرف وشارة فخار على صدر كل مواطنيها، لقد تعدى العمل الخيري ?للكويت حدودها السياسية ووصل الى مختلف بقاع العالم حتى غدا اسم الكويت هو المرادف العملي للعطاء ومواساة المحتاجين، ويظل خيرها يغني المحتاج ويغيث الملهوف ويعين على نوائب الدهر ويجسد معاني التكافل والتراحم بين بني البشر. بل استطاعت كثير من مؤسسات الخير الكويتية تحويل العمل الخيري من مجرد اغاثة للملهوفين وتوصيل للاعانات الى منظومات مؤسسية وتنموية متكاملة. والراصد الدقيق للعمل الخيري والمتابع لشؤونه يقف اجلالا وتقديرا لتلك الثلة من الرجال المخلصين من العاملين في هذا القطاع الانساني التراحمي في شتى الميادين؛ مجسدين روح الاخوة الايمانية الأصيلة وقيم التعارف الاسلامية الصادقة ومثل التواصل الانساني النبيل بين شعوب الأرض على اختلاف أديانهم ومللهم ونحلهم؛ نذكر بالخير تلك الثلة من الرجال الصادقين الذين يشرفون أوطانهم حيثما حلوا ويضيئون وجهها أينما توجهت مشاريعهم الخيرية؛ ويتركون بصمة خير واضحة؛ حتى صارت صناعة العمل الخيري علما على اسم الكويت وماركة مسجلة باسمها في المحافل الدولية، وأضحت «صناعة الخير» أهم صادرات الكويت في المجال الانساني والتنموي وركنا أساسيا في المنظومة الخيرية العالمية. الصورة لمدير الاغاثة في نماء الخيرية خالد الشامري خلال اطلاق الحملة الشتوية لمساعدة اللاجئين السوريين الذين يتواجدون في الأردن وتركيا ولبنان بدعم من المتبرعين الكرام من أهل الكويت الى الوصول الى الأكثر تضررا في ظل تفاقم معاناة الكثير من الأسر في هذا البرد القارس.

