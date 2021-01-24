تحت «السنابل».. فريج

Sunday النهار

وضع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يده على فريج كويتي يعود الى العام 1830 يقع بجانب برج السنابل حيث سيعمل المجلس على اعادة ترميمه في ابريل المقبل وذلك ضمن خطته للمحافظة على المواقع التاريخية والأثرية في البلاد.

وكان المجلس شكل فريقا من موظفي إدارة الآثار والمتاحف وذلك حفاظا على هوية الكويت التاريخية والوطنية بالتنسيق مع البلدية التي شكلت لجنة أوكل لها عدد من المهام منها مسح جميع مناطق الكويت لرصد وحصر المواقع الاثرية والمباني التاريخية وذلك عن طريق الاستعانة بالاجهزة المختصة في ادارة المساحة، واعداد كشوف بتلك المواقع والمباني ورفعها الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتسجيلها في ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.

وتتضمن المهام كذلك تزويد الجهات الحكومية المعنية بالتخطيط وتنفيذ السياسة العمرانية في البلاد (البلدية- الأشغال) والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بكشوف حصر المواقع الاثرية والمباني التاريخية التي تم تسجيلها في ادارة التسجيل العقاري.

ومن مهام الفريق التنسيق وابداء الرأي للجهات الحكومية الخاصة التي تتولى التخطيط والتصميم والتنفيذ للمشروعات العامة والعمل على تزويدها بالمواقع الاثرية والمباني التاريخية التي تعترض هذه المشاريع ليتم تداركها ووضع الحلول المناسبة للمحافظة عليها قبل اعتماد تصاميم تلك المشروعات.

واوعز للجنة في سبيل انجاز أعمالها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ولها ان تستدعي من تراه من موظفي البلدية أو من خارجها لتقديم معلومات والادلاء بآرائهم الفنية أو الادارية أو توضيح لما يرد اليها من بيانات أو معلومات أو غيرها.

