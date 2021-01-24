«الفحيحيل السريع».. دور ثانٍ

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من المقرر البدء في ابريل المقبل بمشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع لرفع الكفاءة الاستيعابية لشبكة الطرق، ولتخفيف الازدحام المروري حيث جار التنسيق الآن مع الجهات المعنية لحل هذه المعوقات.

ويواجه المشروع معوقات تتمثل في الخدمات القائمة والمستقبلية على طول طريق الفحيحيل السريع، وتحديد حرم الطريق، والحصول على موافقة بلدية الكويت، والاستملاكات، وخطوط النفط القائمة التي تتقاطع مع الطريق، والتي تحتاج إلى التنسيق المستمر مع شركة نفط الكويت.

وتعمل هيئة الطرق مع الجهات الخدمية التابعة لها تلك الخدمات لحل هذه المعوقات عن طريق ترحيلها أو تجنبها، حتى لا تتعارض مع أعمال تطوير الطريق، ثم يتم تثبيت وتسليم حرم الطريق خاليا من المعوقات، بالتنسيق مع بلدية الكويت. ويعتبر مشروع طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) أحد المشاريع الحيوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في البلاد، حيث انه يعكس بعدا استراتيجيا يواكب خطة التنمية الشاملة سيعكس كذلك مسيرة البناء والتطوير وتعزيز البنى التحتية لمشاريع عملاقة، وفق افضل المواصفات العالمية الحديثة للطرق السريعة والجسور.

ويعتبر الطريق من اكثر الطرق كثافة وازدحاما في الكويت، لربطه بالكثير من المناطق المهمة على جانبيه مثل مناطق الأحمدي والفحيحيل والفنطاس والعقيلة بمدينة الكويت.

ويهدف المشروع يهدف ايضا لرفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية وتماشيا مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت حتى 2030.

وسيتم تطوير الطريق القائم ليكون طريقا سريعا مرتفعا بطول اجمالي يبلغ 38 كيلومترا، ابتداء من تقاطعه مع شارع السور وطريق الاستقلال في مدينة الكويت شمالا عند التقاطع رقم (1) في الدائري الاول، لينتهي عند التقاطع (ايه 78) جنوب الاحمدي مع ميناء عبدالله جنوبا، اضافة لتطوير 22 تقاطعا و12 جسرا للمشاة على امتداد الطريق.

وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مجموعات تضمن الاولى دراسة الجسر الممتد من شارع السور الى مدينة الاحمدي، والثانية تشمل انشاء الجزء الاول من الجسر، بدءا من الاحمدي الى طريق الدائري السادس بطول 20 كيلو مترا، متضمنا انشاء هيكل الجسر والتقاطعات والمداخل واعمال نقل الخدمات العامة، والمجموعة الثالثة تتضمن استكمال انشاء الجسر، بدءا من الدائري السادس وصولا لمدينة الكويت بطول 16 كيلومترا، متضمنا كل الخدمات اللازمة، موضحا انه تم الاخذ بالاعتبار عند تصميم هذا المشروع المسار المقترح للمترو والنقل العام الخاص بالحافلات، ضمن أعمال تطوير الطريق.

