«جوري».. تميز بالجودة وتفوق في الخدمة

Sunday النهار

تأسس مطعم جوري في بيروت عام 2014، ليمر عليه 6 سنوات، تمكن خلالها من أن يكون إحدى الوجهات المميزة للعائلات والأفراد في منطقة الجابرية وجميع مناطق الكويت.

ويتميز مطعم جوري بتقديمه الأكلات اللبنانية المتميزة، حيث تتميز بتقديم كل الأطباق اللبنانية المتميزة ولا تقتصر فقط على المواشي فقط، بل في جميع الأطباق المتميزة.

وأشار مدير عمليات مطعم جوري من بيروت سعيد المزرعاني الى أن المطعم يتميز بتقديم طبق مميز يوميا، مشيرا الى أن المطعم يقوم بتنظيم الحفلات الخارجية كذلك ويقدم للزبائن أشهر المأكولات، مضيفا بالقول: مطعم جوري مميز في هذا المجال.

وبين المزرعاني أن جوري يقوم بتقديم كل الأطباق اللبنانية والفرنسية والأميركية وهناك تميز في تطبيق الحفلات الخارجية وكل ما يتم طلبه من قبل الزبائن يتم توفيره فورا وبشكل مميز.

واستدرك بالقول: كل ما يتم تقديمه من أطباق له طعم مميز، بالاضافة الى معايير الأمان والاشتراطات الصحية التي يتم تطبيقها حفاظا على صحة الزبائن.

وبالنسبة للأسعار المقدمة للزبائن، أشار المزرعاني الى أن أسعارنا كما هي دون تغيير رغم غلاء المواد الخام، وحرصنا على تقديم منتجاتنا بنفس الجودة وبالأسعار الموجودة كما هي دون تغيير.

وفيما يتعلق بتعامل الزبائن بأزمة كورونا، أشار الى أننا اقتصرنا فقط على تنشيط قطاع الطلبات والعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال موقع طلبات وغيره من التطبيقات الالكترونية.

وبين أننا لدينا متخصصون في قطاع توصيل الطلبات وقمنا باعداد وجبات بأسعار مميزة للزبائن، وتمسكنا بالجودة المتميزة وتقديم خدمة تفوقنا من خلالها. وقال ان كافة المواد الخام تتنوع بين الطازج والمبرد، ويتم العمل على توفير كل المواد الخام وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وفي رد منه عن احتياج قطاع المطاعم في الكويت خلال الفترة المقبلة، أشار المزرعاني الى أن قطاع المطاعم حيوي في الكويت، لافتا أن تصنيف المطاعم مطلوب بشدة ليعرف الزبائن نوعية المطاعم التي يقومون بالذهاب اليها وهذا الأمر معمول به في جميع دول العالم.

