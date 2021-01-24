«مارينو».. الخدمات الراقية سر النجاح

Sunday النهار

يمثل مطعم مارينو إحدى العلامات المميزة على مستوى قطاع المطاعم في مناطق الكويت؛ كونه يقدم المأكولات البحرية وكذلك المأكولات الايطالية والكويتية بخدمات متميزة تستهدف تلبية احتياجات الزبائن من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتسعى ادارة مطعم مارينو من خلال قنوات التواصل مع الزبائن مثل تويتر وانستغرام وفيس بوك وكذلك التواجد على مواقع طلبات وكاريدج وغيرها من استقطاب المزيد من الزبائن. جميع وجبات المطعم طازجة ومتميزة وتراعي طلبات الزبائن حيث يتم الحرص على تقديم تلك الوجبات بحرفية وتميز. وتقوم ادارة مارينو بشكل مستمر بدراسة احتياجات الأسر والأفراد لتلبيتها مع الحرص على تقديم خدمة متميزة تراعي جميع الاشتراطات الصحية التي أقرتها ودعت اليها السلطات الصحية في الدولة.

