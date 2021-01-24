المغرب.. بلد الجمال والأرغان والزّعفران

Sunday النهار

المغرب.. بلد الجمال وسياحة المناظر الطبيعية الفريدة واستطاع المغرب أن يستفيد من موقعه في القارة الافريقية وانفتاحه على البحر الابيض المتوسط، بالاضافة الى كونه واحداً من بلدان الوطن العربي، ليكون البلد المضيف للعديد من السياح العرب والاجانب ويتحول الى احدى الوجهات العالمية في السياحة الترفيهية والثقافية بفضل ما يمتلكه من مقومات يحقق له ذلك.

فتاريخ المغرب يحتضن مزيجا متناغما من أبناء مختلف الثقافات والأعراق وبين قُراه الجبليّة وحواضره العصريّة وثيقة الصّلة بالجذور، وفي قلب طبيعته السّاحرة وصحاريه المدهشة، ينفرد المغرب بمجموعة خاصة من الرموز والطقوس والعناوين التي تواصل خطف قلوب الملايين من السيّاح كل عام لتجربة ما لن يجدوه في أي وجهة اخرى حول العالم كما هو في بلد الزعفران وزيت الآرغان.

واليوم يتحدث الرحالة الكويتي مساعد المجرن عن المملكة المغربية قائلا انها واحدة من اجمل الرحلات، والتي تكررت زيارتي لها، ومخطط ان اذهب لها مرتين كل عام على الاقل، لافتا الى ان رحلة المغرب تعد من اجمل الرحلات في العالم على خلفية سحره وجماله، فمع كل زيارة تجد الاعجاب والدهشة على وجوه السياح من جمال الشعب والاماكن والمواقع السياحية.

ويرى المجرن ان المغرب حاليا مفتوح للسياحة من شهر 9 الماضي لكل الدول التي لا تحتاج الى فيزا لزيارة المغرب، وانا قمت بزيارتها أخيرا وسوف اسافر اليها مرة ثانية خلال الشهر القادم وهو يفتح ذراعيها لاستقبال السياح بكل ترحاب حيث تتخذ المملكة المغربية الاجراءات الصحية كافة لمواجهة جائحة «كورونا».

واشار الى انه عندما نتحدث عن المغرب فإننا نتكلم عن العراقة والتاريخ الاسلامي وكذلك الاسباني والمهاجرين المسلمين الذين هاجروا من اسبانيا بالاضافة الى التاريخ والطعام والعمارة والطبيعة المتنوعة،وكذلك الشعب المغربي الجميل والذي يتنوع ما بين عرب وأمازيغ واصحاب الاصول الاوروبية والافريقية وكلهم يجتمعون في مكان واحد، وهذا المكس يعد اهم ما يميز المغرب في تعدد ثقافاته.

واشار المجرن الى ان اول زيارة لي للمغرب كانت عام 2006،وبعدها لم أزره الا عام 2018 اي بعد 12 عاماً، ورغم ذلك انبهرت بها كما حدث في الزيارة الاولى واصبحت عاشق له وقمت بزيارته من شهر وسوف ازوره الشهر المقبل.

واكد المجرن ان التاريخ يعد اهم ما يميز المغرب فمدينة مراكش لم ار بلدا مثلها، ودائما اقارنها بـ «بالي» و«تولوم» في المكسيك،وذلك من كثر الفنادق الصغيرة الجميلة التي يطلق عليها «الرياض»، بالاضافة الى تميزها بالمطاعم والمشاريع الصغيرة وهي من الاماكن الجميلة في مراكش.

وعن كيفية التخطيط لزيارة المغرب يقول الرحالة الكويتي مساعد المجرن ان تعدد الواجهات السياحية بها يعد مشكلة كبيرة للسياح بها فهل ستزور الشمال ام الجنوب او البر او البحر او المدن ام القرى بالاضافة الى تنوع المطبخ المغربي، ام تسلق الجبال حيث يوجد جبلُ توبقال الذي يعد من أعلى قمم المغرب، وثاني اعلى قمة في افريقيا حيثُ يصلُ ارتفاعه الى حوالي 4,167 متر فوق مستوى سطح البحر،ام نعمل رحلة للساحل الاطلسي ام على البحر المتوسط فالخيارات موجودة،ولذا لا عجب انه عند زيارتي اشاهد عدداً كبيراً من السياح المهاجرين المقيمين بها بعد التقاعد يقيمون ويستقرون في المغرب ويملكون بيزنس ويساهمون بتطويرصناعة السياحة.

واوضح المجرن ان المغرب بلد سياحي امن تماما، كما انه من حيث الاسعار فهو يناسب جميع مستويات السياح سواء المسافرين على بادجت او الذين يريدون شيئاً جيداً او الذي يبحث عن شيء فاخر او «الالتر» وهي قمة، فكل شيء موجود في المغرب.

وزاد المجرن انه بالنسبة للتخطيط للرحلة فقد بدأت من طنجة ومنها قمنا بزيارة الساحل الاطلسي ومن خلالها زورنا مدينة الحسيمة أو «جوهرة المتوسط»، ثم المدن الساحلية وفي مقدمتها طنجة حيث زرنا ضريح «ابن بطوطة»، لافتا الى انه من طنجة يمكن ان نأخذ طريقين الاول طريق «أصيلة» و«الرباط» و«كازابلانكا»، والثاني الطريق الجبلي عبر الجبل الاطلسي ونذهب عبر «شفشاون» و«فاس».

واشار المجرن الى انه فضل السير في الطريق الجبلي حيث مدينة «شفشاون» وهي مدينة ساحلية ذات تاريخ عريق وجميل ومشهورة سياحيا ويطلق عليها اللؤلؤة الزرقاء حيث ان جميع بيوتها باللون الازرق ما ساهم في انتعاش السياحة، بالاضافة الى قرية «شفشاون» التي تمتاز بالروعة وهي طريق بين «طنجة» و«فاس» وهي من اكبر المدن الاسلامية واولها وانشئت عام 809 هجرية، بينما تمتاز مدينة «فاس» بانها من اقدم المدن في العالم حيث تتميز بالمتاهة، حيث تعدد معالم هذه المتاهة من الممرات والدروب المتشابكة، والنوافير، الأسواق، خاصة انها لا تسمح بدخول السيارات فيها.

واكد المجرن ان الرحلة في المغرب تسير من مدينة ساحلية الى اخرى جبلية ثم مدينة اسلامية جميلة مثل «فاس» وبعدها منتجع للتزحلق في «افران» وهي منطقة تشعرك انك في سويسرا، وهذه المنطقة في فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة الى ما دون الصفر وتغطي الثلوج سفح الجبال المحيطة بها، أما في فصل الربيع فتتزين المدينة بغابات الأرز والمراعي التي تنتعش بالحياة وبساتين الزهور الملونة.

وزاد المجرن انه بعد ذلك توجهنا الى «مرزوكة» في الصحراء حيث الكثبان الرملية،حيث نركب الجمال وقت الغروب للاقامة في المخيمات في قلب الصحراء، ثم نتناول العشاء على الانغام التراثية للفرق الامازيغية، وفي الصباح الباكر بعد الفطار نذهب الى جولة في الصحراء وبعدها اتجهنا الى مراكش.

وقال المجرن ان الطريق الى «مراكش» طويل ونتوقف خلاله في القرى المغربية المقامة من طين وكذلك واحات النخيل فالمناظر رائعة خاصة من الطريق من «مرزوكة» الى «مراكش» من اجمل الطرق التي نسير فيها رغم انها جبلية ووعرة،الا ان كل قرية نمر عليها نجد فيها شيئاً جميلاً.

واشار المجرن الى ان المهم في هذه الرحلة هو اختيار الفندق الذي تقيم فيه لانه يساهم في التأثير الايجابي في الرحلة لان بعضها عبارة عن «القصبة» (وهي حارة تسكنها عائلة واحدة مع مسجدهم وشيخهم وتم تحويلها الى فنادق)، وسواء كان الاقامة في «القصبات» او «الرياض» الا انها تتميز بأنها فنادق رائعة وعتيقة تقدم خدمات متميزة تفوح منها عبق التاريخ.

وقبل الوصول الى مراكش قمنا بزيارة قرية «امليل» حيث اقمنا في احد الفنادق حيث تعد المنطقة آخر قرية يتسلقها متسلقو الجبال للصعود الى قمة جبل «توبقال»، وهذه القرية جميلة جدا ويمكن ان تبقى يومين لتسلق الجبل او تجلس في الفندق وتتمتع بالاكل المغربي اللذيذ ومشاهدة الجبل بجماله المبدع.

واوضح المجرن ان الرحلة من المدينة الزرقاء (شفشاون) الى المدينة الحمراء (مراكش) لا توصف في جمالها وروعتها بمناظرها الطبيعية الفريدة، من الإقامة الجميلة بالساحل او بالجبل او بالصحراء او القرى او المدن، وكذلك حركة الاسواق بالشوارع وركوب الخيل والعربات واخيرا رحلة المنطاد التي تعد من اجمل الرحلات لمشاهدة بانوراما جميلة للمغرب.

واختتم المجرن حديثه عن رحلاته للمغرب انها اصبحت من الواجهات السياحية المهمة في العالم في السنوات الاخيرة وأصبحت قبلة للسياح والزائرين.

