بيزنس.. الشيشة الموازي

Sunday النهار

منذ اعلان بلدية الكويت منذ 10 أشهر بمنع تقديم «الشيشة» في المقاهي تنفيذا لقرار وزارة الصحة حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد انتعش في المقابل بيزنس جديد، مستفيدا من حظر تقديم الشيشة في المقاهي وذلك من خلال «شيشة تيك اوي» او «ديلفيري» عبر توصيل الشيشة الى المنازل مع المعسل والفحم وذلك مقابل 5 دنانير للشيشة الفواكهة و4 دنانير للشيشة السلوم .

وقد تأثر بيزنس الدخان والمعسل بأزمة كورونا حيث تراجع حجم المبيعات على مدار الأشهر العشرة الماضية، بنسبة أكثر من 70% خلال الفترة الماضية، حيث ان النسبة الأكبر من مبيعات شركات المعسل كانت تذهب إلى المقاهي، بجميع أنواعها، سواء الشعبية أو الكافيهات.

وقد سعت محال الشيشة الى تحريك المياه الراكدة في السوق من خلال تأجير الشيشة لمدة يوم بكافة خدماتها وفقا للمعسل المطلوب سواء فواكهة مقابل 5 دنانير او 4 دنانير للمعسل السلوم او القص حيث يتم توصيل الشيشة مع علبة معسل وكيل وفحم سريع الاشتعال و هوز بلاستيك لمرة بالاضافة الى رأسين للمعسل وماسك فحم .

تنتشر هذه الظاهرة في مناطق السالمية وحولي والمهبولة والفنطاس والرقعي، بالاضافة لتوصيل شيشة للمنازل الشاليهات والمخيمات وكل مناطق الكويت،كما يلجأ العديد من المواطنين إلى الاستعانة بشيش «تيك واي» حيث تنتشر إعلانات الشيشة «دليفري» على مواقع التواصل الاجتماعي وبأسعار تنافسية، وتتسابق المقاهي ومحال الشيشة في الترويج لتلك الخدمة لدرجة أن بعضهم يقدمها على مدار 24 ساعة.

وتعد الشيشة بطعم النكهات الجديدة، خصوصا الفواكه، الأكثر رواجا خلال الفترة الأخيرة، حيث يتم تقديم تخفيضات بالسعر لزبائنهم المعروفين، أما الأشخاص الجدد فالأسعار لهم موحدة ويطلب تأميناً أيضا إلى حين استرجاع الأدوات.

ويقول اصحاب المحال المعسل ان الطلب على الشيشة «تيك واي» او «دليفري» ينتعش عادة لتوصيل الشيش إلى المنازل والديوانيات والاستراحات مقابل أثمان مبالغ فيها أيضا، مع دفع خدمة التوصيل والتأمين على الشيشة، وتوفير عامل للتقديم الفحم «الولعة» بالاضافة الى طلبات من السيدات اللاتي يفضلن احضار شيشة في حال تجمع في بيوت احدهم، كما ان الأسر الوافدة تطلبها في أحيان كثيرة، خصوصا عند قدوم ضيوف.

واضافوا انه في فترة الحظر انتعشت عمليات شراء الشيش من مدخني الشيشة،وذلك لتدخين بالمنزل ولكن بمرور الوقت هدأت عمليات البيع وكاد ان يتوقف، لافتين الى ان الطلب على المعسل تراجع بنسبة كبيرة جدا خاصة ان الطلب اصبح على الاصناف الشعبية والتي تباع بنصف ثمن سعر معسل الوكيل وذلك بسبب الظروف الاقتصادية حيث ان هناك عدداً كبيراً من مدخني العمل يعانون من قلة العمل والدخل نتيجة عدم تفعيل المرحلة الخامسة من الفتح الاقتصادي للبلاد.

ومن جانبة قال كرم الحسن مدير احد محال الشيشة في السالمية الى ان فكرة الشيشة المحمولة «التيك أواي» اسوة بتسويق البضائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة حيث نقوم بعمل الاعلانات عبر الفيس بوك والانستغرام بالاضافة الى طباعة كروت وتوزيعها على البيوت المجاورة للمحل.

وزاد ان أسعار تختلف بناء على عدد الشيش الديلفيري وهل تحتاج الى عامل للخدمة كما في الدواوين او في التجمعات التي تتم احيانا في بعض بيوت المواطنين وخاصة من الشباب وأضاف ان الشيشة الواحدة ايجارها اليومي 4 دنانير والشيشتين بـ «7» دنانير و3 شيش بـ 10 دنانير اما اذا زاد العدد عن ذلك فيتم حساب ايجار الشيشة في اليوم 2.5 دينار بخلاف قيمة المعسل والفحم مع التوصيل الى اي مكان .

واضاف ان هناك زبائن دائمين قاموا بشراء شيش من فترة ويتصلون احيانا لطلب معسل وفحم وهوز طبي بلاستيك ويتم التوصيل مجانا اذا كان المكان قريباً اما اذا كان بعيدا فيتم تحصيل اجرة التاكسي للتوصيل .

وقال رياض خليل مدير احد محال بيع المعسل والسجائر في حولي ان حركة البيع والشراء هادئة للغاية ولا تتجاوز 30 % من حجم مبيعات ما قبل «كورونا» وذلك بسبب ان المقاهي المجاورة اصبحت لا تعمل في الشيشة بسبب قرارات الحظر لافتا الى البيع حاليا قاصر على الانواع الشعبية من المعسل لان غالبية الزبائن لديها مشاكل مالية.

وعن اسعار الشيش قال ان الصغيرة تباع بـ 6 دنانير والكبيرة بـ 12 ديناراً، لافتا الى ان هناك انواع قيمة وتباع بأسعار تصل الى 20و25 ديناراً، موضحا ان أسعار «الشيشة» ولوازمها من معسل وغيره ارتفعت كثيرا خلال فترة ما قبل الحظر كون معظم من يدخنون «الشيشة» لجأوا لشراء «الشيشة» الخاصة بهم لتدخينها في المنزل بعد قرار منعها في المقاهي.

ومن جانبهم يطالب أصحاب المقاهي والمطاعم بالسماح بعودة تقديم الشيشة للزبائن، لوقف نزيف الخسائر التي تفاقمت على مدى 10 أشهر، مؤكدين استعدادهم للالتزام بكل الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى وذلك من خلال تخصيص شيشة حديثة الصنع لكل مدّخن، وهي تكون لمرة واحدة وتفتح للزبون، ويمكن ان يأخذها معه لمنزله مع رفع سعرها عند التقديم. و استخدام هوز بلاستيكي لمرة واحدة وغسل وتبديل ماء الشيشة وتعقيمها بعد تدخين كل زبون، إضافة إلى اشتراط قياس الحرارة عند مدخل المقاهي، وعمل مسحات بشكل دوري للعمالة.

وقال محمد تحسين مدير مقهي ومطعم افراح سوريا بحولي أن تقديم الشيشة أساس عمل المقاهي لان 90% من الزبائن تذهب للمقهى بسبب الشيشة ولكن من يرد تناول الشاي والقهوة فسيجدهما في بيته، ومن ثم يجب السماح بعودة الشيشة، لافتا إلى أن هذا النشاط التجاري أصبح نقمة على أصحابه وباباً للديون التي لا تنتهي.

ودعا تحسين الى السماح بتناول الشيشة مع استخدام الشيش ذات الاستخدام الأحادي لجذب الزبائن مرة أخرى إلى المقاهي، وهى التي يمكن أن يحتفظ بها الزبون لنفسه، خصوصًا أنها سهلة التنظيف وآمنة ويمكن بيعها للمواطنين من خلال المقاهي إذا طلب المستهلك اقتنائها.

ويرى زكريا عبد الرحمن عامل باحد المقاهي في حولي أن المقهى ملتزم بمنع تقديم الشيشة، وتقديم المشروبات فى أكواب كرتون والاستغناء عن الأكواب الزجاجية، بالاضافة الى الالتزام بكل الاجراءات الصحية، ولكن المشكلة الأكبر الشيشة، ورغم إن زبائن المقهى كل واحد له شيشته، وتنظف وتعقم بماء ساخن ومطهرات كل يوم بعد الاستعمال، إلا أن الحظر، منع الاستخدام بشكل نهائي، وفيه مرور من البلدية كل يومين، وكشف أن «الإقبال ضعيف للغاية وأقل من 90% بسبب حظر الشيشة، وهو ما جعل اصحاب المقاهي غير قادرين على سداد الايجارات ورواتب العمال وغالبية المقاهي لم تعوض خسائر فترة الاغلاق، ونتمنى أن يكون فيه ضوابط لتداول الشيشة، لأن 90% من الزبائن تأتي من أجل الشيشة».

وقال إن الحل لعودة الشيشة يمكن أن يكون فى بـ «تسييخ الشيش بالنار لإزالة أي جراثيم بالداخل، وتوفير «لي طبي» لكل زبون يكون مخصصا له فقط يأخذه بعد مغادرته للقهوة ويأتي به.

حرامي الشيشة

عن اغرب طلب من الزبائن قال الحسن ان احد الزبائن في احد العمارات المجاورة للمحل طلب شيشتين دليفري تكون طويلة وبثلاجة (بها مكان لوضع الثلج ) وتم ارسالها له وسدد 8 دنانير قيمة الايجار وطلب ان يعود العامل غدا لاستلامها من الحارس، وفي اليوم التالي ذهب العامل ولم يجد المستأجر حيث كان اخر يوم له في الشقة وسرق شيشتين وثمنهما 20 ديناراً.

