فاطمة الصفي: «دفعة بيروت».. تجربة استثنائية عمرها «ما راح تنسي»

Sunday النهار

«خلص مسلسل دفعة بيروت..خلصنا... وخلص العد.. كانت تجربة استثنائيه عمرها ما راح تنسى.. بحلوها ومرها وتعبها وغضبها ورضاها دفعة بيروت شكراً لكم شخصاً شخصاً» بتلك الكلمات وجهت الفنانة فاطمة الصفي شكرها الى اسرة مسلسل «دفعة بيروت» الذي كان محل اهتمام ومتابعة شريحة كبيرة من المشاهدين في الوطن العربي وايضا بعد عرض الحلقة الاخيرة من العمل والتي تخللته العديد من الاحداث المتصاعدة.

كما وجهت الشكر الى الكاتبة هبة حمادة حيث قالت لها «شكرا على كل دور حلو وعلى كل جملة أثرت في مشاعري سواء كانت لي او لغيري» اما عن المخرج علي العلي فقد قالت «مشكور ياخوي على كل ملاحظة وعلى كل تفصيلة». وقد دارت أحداث المسلسل حول طلبة أوفدتهم الكويت للدراسة في لبنان خلال فترة الستينيات من القرن الماضي حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم الى العاصمة اللبنانية بيروت وتحديداً في شارع الحمرا الذي كان يعج بالشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين ويدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.

والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة، وانتاج شركة «ايغل فيلمز» و«جوي برودكشن» وبطولة ممثلين من مختلف الدول العربية والخليجية منهم مهند الحمدي، نور الغندور، حمد أشكناني، ذو الفقار خضر، خالد الشاعر، نور الشيخ، علي كاكولي، محمود نصر، كارلوس عازار، مجدي مشموشي، لولوة الملا، ليالي دهراب، روان مهدي، يارا قاسم، ناصر الدوسري، سارة أبي كنعان، أنس طيارة، وائل منصور، يوسف البلوشي، مروى الأطرش، وآخرون واخراج علي العلي.

