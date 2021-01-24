هند البلوشي: أبنائي «روحي» وهم أصدقائي.. وأرى نفسي فيهم

Sunday النهار

دائما ماتكون علاقة الام بابنائها علاقة وطيدة ووثيقة ومن اقوى الروابط خاصة ان كل المجتمعات تعطي قيمة عظيمة جدا للأم تتفوق في أحيان كثيرة على الأب ومنها ما يدخل في الدور التربوي للأم في انشاء الجيل الصالح كقول الشاعر حافظ ابراهيم «الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق» بالاضافة الى كثير من القصص والأغاني الشعبية التي تبين العاطفة المتجذرة بين الأم وأبنائها ومن تلك النماذج الفنانة هند البلوشي التي طرحت من خلال حسابها الرسمي في الانستغرام عدداً من الصور التي تجمعها مع ابنائها وفضلت ان تشارك متابعيها معها وتريهم عمق المحبة والعلاقة التي تربطهم. وقد اوضحت البلوشي عن طبيعة تلك العلاقة حيث قالت: علاقتي بأبنائي اضافة الى انهم جزء من «روحي» فإنهم اصدقائي ايضا وهم معي في كل مكان سواء في الكويت او خارج الكويت ولا استطيع ان اتخيل ان يمر يوم وهم ليسوا معي حتى اذا كان التواصل عن طريق الاتصال واخصص لهم وقتاً خاصاً فيهم ولذلك تجدني «اسولف» معهم اكثر مما اعطيهم اوامر. وقالت ايضا: لله الحمد لم أتاذى منهم ولم يعمل اي منهم اي خطأ واحرص على ان ارى نفسي فيهم وعلاقتي وطيدة جدا جدا فيهم ومنها ابنتي عبير اعتبرها صديقتي ويكون باب النقاش بيننا مفتوحاً وايضا نفس الامر مع ابني «جاسم».واضافت ايضا: استطعت ان اكون الاب والام لهم في حياتهم ولا احسسهم انهم مختلفون عن الاطفال الآخرين في انهم نشأوا في اسرة بدون وجود الاب الا انه على الرغم من بعده فيتاح له المجال في ان ياخذهم يوماً في الاسبوع وحاولت ان اخلق لهم بيئة صحية ونفسية مناسبة للنشأة السليمة. واما عن الجديد قال: اعمل حاليا على دورة اعداد ممثل وبناء الشخصية وهي تنقسم الى قسمين للكبار وايضا للصغار والكل يعلم ان هند «من تحط ايدها على شي» لازم يكون مميز ويكون لها السبق ومن الممكن ان اكون اول واحدة اقوم بدورة اعداد ممثل للاطفال خاصة انها تطبق بوضعية مختلفة عما هو للكبار التي تستلزم وجود منهج ومصادر اكاديمية وطريقة توصيل فكرة التمثيل قد تكون صعبة على الاطفال.

واستكملت قائلة: من الممكن ان مزاولتي لمهنة التدريس خلال عشر السنوات قد ساهمت في التعاطي والقدرة مع تلك الاعمار وان انزل الى مستوى عقولهم واوصل المعلومة بشكل مختلف وبطريقتي الخاصة وقد فوجئت بثقافتهم العالية وايضا سيكون عندي دورة للكبار من خلال «هارموني اكاديمي» وهي معترف بها من التعليم العالي وموثقة كمدرسة لفنون الاداء وارى ان ذلك المكان يثري وقت ابنائنا بشيء مفيد ولي الشرف ان اكون احد كوادر التدريس فيها.

