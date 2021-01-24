أحلام تكشف عن فريق عمل ألبومها الجديد

Sunday النهار

كشفت المطربة الاماراتية أحلام عن فريق عمل ألبومها الجديد. وتشوق جمهورها دائما لأحدث ألبوماتها، وكشفت أنها تتعاون مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ونشرت صورة مكتوبا فيها أسماء الشعراء والملحنين ومنهم، المستشار تركي آل الشيخ، الأمير خالد الفيصل والأمير بدر عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد، ومن الملحنين طلال وسهم ومحمود الخيامي، ومن الموزعين خالد عز وسيروس وأسامة الهندي.

ومنذ فترة تستعيد أحلام مع جمهورها ذكريات مشوارها الغنائي وتنشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من ألبوماتها التي حققت نجاحا كبيرا طوال السنوات الماضية.

