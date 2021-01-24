أروى جودة: أؤمن بالحسد.. ولا أخاف السحر

Sunday النهار

قالت الفنانة المصرية أروى جودة انها تؤمن بالحسد ولا تخاف من السحر، وأكدت أنها لا تخشى أن يفوتها قطار الزواج أو تتزوج في سن متأخرة، فهي لا تزال تنتظر الرجل المناسب في الوقت المناسب كما نفت عودتها للارتباط بالممثل التركي الشهير أوزجان دينيز، وأشارت أروى الى أنها تمارس نظاما غذائيا لانقاص وزنها ولا تمارس الرياضة لكنها تعشق اليوجا... وإلى نص الحوار:

تؤمنين بتوقعات الأبراج من ناحية والتفاؤل والتشاؤم؟.. كذلك الحسد والسحر؟

الأبراج تمثل 30% من الشخصية، والتشابه بينهم يكون في الخطوط العريضة فقط، ولكن لا أنتظر يوميا قراءتها لمعرفة ما الذي ينتظرني اليوم، وأتشاءم وأتفاءل بالجمل التي قالها أجدادنا في الماضي مثل (متاخديش مقص من ايد حد عشان ميجبش خناق)، و أؤمن بالحسد ولا أخاف السحر.

ما هو ردك على اعادة نشر الجمهور لخبر ارتباطك بالممثل التركي الشهير أوزجان دينيز؟

تجمعني علاقة صداقة قوية بـ«أوزجان» حتى وقتنا هذا، وأنا أكن له كل الاحترام، وارتباطي به كانت فترة وانتهت، وهو الآن رجل متزوج وأتمنى له حياة سعيدة.

بمناسبة الأبراج والزواج ماذا يحمل لك عام 2021 بشأن الزواج؟

الزواج بالنسبة لي رزق مثل العائلة والأطفال، وعندما يأذن الله يجعلني في المكان المناسب مع الشخص المناسب.

هل تخافين من الزواج في سن متأخرة ولكن يكون الشريك مناسباً؟

لا أخاف الزواج.. لدي مثل أشياء كثيرة في حياتي، ولا أركض وراء شيء، أنا أنتظر الشيء يأتي أمامي حتى أتأكد أنه مناسب لي.

هل من الممكن أن تعتزل أروى جودة التمثيل اذا تزوجت وأنجبت؟

نعم، عندما أجد نفسي غير قادرة على تحمل مسؤوليتين، فمن الممكن أن اعتزل حينها، ولكنني لست من الشخصيات التي تستطيع أن تعيش بدون عمل فمن الممكن استبدال التمثيل بمهنة أخرى لا تحتاج فترات طويلة، كما أن مهنة التمثيل مناسبة للزواج وتربية الأولاد لأننا نعمل طوال السنة على أشهر متفاوتة، ولابد أن شريكي يحمل معي المسؤولية خاصة تربية الأولاد.

ما البلد المفضل لديك و تتمنين زيارته دائما؟

أعشق السعودية لأنني ولدت وعشت فيها سنوات طويلة وأحب زيارتها من وقت لآخر، وأيضا اليونان وتركيا لأنهما يتشابهان مع مصر في أشياء كثيرة أبرزها الطعام.

وزنك ازداد 30 كيلو في فترة الحجر الصحي، كيف عملت على استعادته لشكله الطبيعي؟

أنا حاليا عندي زيادة 10 كيلو عن وزني الطبيعي، واتبعت نظاماً معيناً حتى ينقص وزني من خلال تناول الدجاج المشوي وخضراوات كثيررة، وابتعدت تماما عن الأرز والمكرونات والحلويات.

رياضة تتبعينها باستمرار ولا تستطيعين التوقف عن ممارستها؟

لم أمارس الرياضة منذ استعدادي لمسلسل العهد في عام 2015، واتجهت أخيراً لتعلم اليوجا لأنني أحبها، وأتمنى دخول حياتي فكرة أن أكون صحية وأمارس الرياضة.

من هو/ هي مثلك الأعلى في الحياة؟

مثلي الأعلى بعد والدي ووالدتي، هي خالتي صفاء وزوجها الراحل، وابنتهما الكبرى، وأحاول دائما التعلم من الجميع، ولا أستطيع وضع شخص بعينه في عقلي وأقول انني أريد أن أكون مثله، من الطبيعي أن يكون الانسان مر بالكثير في حياته منذ الصغر من مشاكل وظروف مختلفة وغيرها جعلته يصل الى ما هو عليه الآن.

حكمة تؤمنين بها؟

أؤمن بحكمتين وهم: «مش هيصيبك الا نصيبك»، و«كما تدين تدان».

دائما تبدين مختلفة باطلالتك ما السر وراء ذلك؟

الفضل يرجع الى يمنى مصطفى الاستايلست الخاصة بي، وفريق عمل تعاملنا كثيرا مع بعضنا فبالتالي يعلمون ما المناسب لي من ناحية الشعر وتصميم الأزياء والماكياج وغيرها،: «مبمشيش وراء الموضة ولكن بمشي ورا الحاجة اللي مريحاني ولو مشيت ورائها بختار الملابس اللي بتشوفها عيني مريحة»، كما أنني آخذ رأي والدي ووالدتي في اطلالاتي.

ما جديدك في السينما، الدراما؟

عُرضت علي بعض الأعمال في السينما والدراما الفترة الماضية، ومازلت اقرأ السيناريوهات ولم أوافق على شيئ حتى الآن.

لفت أنظار الجميع في الجونة السينمائي بالكمامات التي صممتها شقيقتك.. هل تفكران في اطلاق خط انتاج (براند) مشترك بينكما؟

بالفعل شقيقتي أطلقت خط انتاج اسمه «Yash mask» مع شريكها فراس شيخو، وهي من فكرتها وتصميمها، ومن المقرر أن تطرح مجموعة جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وأتمنى أن تعجب الجميع.

العديد انتقد اطلالات النجمات في مهرجان الجونة السينمائي.. هل ترين أنه يسلط الضوء على الأزياء فقط؟

الحقيقة أن انتقادات الاطلالات ليست عادلة دائما، لأنها مسألة ذوق كل شخص يحب لوناً مختلفاً وشكلاً مختلفاً، وأطالب الصحافة بتغطية الأفلام والندوات والورش التي نحضرها، ولا يتم تسليط الضوء على السجادة الحمراء فقط، كما أن الملابس والماكياج والمجوهرات جزء من شخصية الفنان، لأن في السينما والدراما الملابس هي من تظهر شخصيتك أو تبعدك عنها، ومن الأفضل أن يكون الانتقاد بناء وغير جارح.

ما القضية التي تودين مناقشتها في عمل درامي أو سينمائي؟

لا يوجد قضية معينة أود مناقشتها فهناك الكثير في الدراما والسينما، لأنني اذا ركزت على قضية ما سأظل وراءها دائما ولن أخرج عنها، ولكن عندما يُعرض علي سيناريو ما أحاول بقدر الامكان دراسته بشكل كبير حتى أدعمه ولا أتخلى عنه