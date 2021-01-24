من الأزياء للشاشة الصغيرة.. والكبيرة أيضاً

Sunday النهار

أروى جودة (41 عاما)، ممثلة وعارضة أزياء مصرية. ولدت بمدينة جدة في السعودية، خالتها الفنانة صفاء أبو السعود، بدايتها كانت كعارضة أزياء، وحصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء في العالم عام 2004، وشاركت كذلك في تقديم الاعلانات التجارية. تقديم البرامج خاضت تجربة تقديم البرامج في عام 2012 وذلك من خلال تقديمها برنامج ذا فويس الذي يبث على قناة ام بي سي. أعمالها من الأفلام الحياة منتهى اللذة.. مفيش غير كده.. على جنب يا أسطى..العالمي.. زي النهارده.. الوتر.. فيلا 69.. الجزيرة 2.. يوم 13. من المسلسلات المواطن x.. نابليون والمحروسة.. خطوط حمراء.. امبراطورية مين؟ (ضيفة شرف).. العهد: الكلام المباح.. حجر جهنم.. هذا المساء.. أبو عمر المصري.. أهو ده اللي صار.. صانع الأحلام.. (الا أنا «حكاية سنين وعدت»).