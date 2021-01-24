توفيق الحكيم.. وحكاية «سكرتيرة التابعي».. والكتابة بقلم الرصاص الأصفر

Sunday النهار

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تضم مكتبة أديب نوبل الراحل، الروائي المصري نجيب محفوظ، صينية من الفضة، وصفها الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في خبر نشرته «الأهرام» وقتها بـ«المعجزة»، ليس لأنها «صينية» نادرة الوجود، ولكن لأن صاحب الهدية كان معروفاً عنه البخل الشديد، فأن يقدم هدية قيمة لشخص، فإنها - بحسب «هيكل»- «معجزة لن تتكرر» وتستحق أن تؤرخ، لكن الغريب هنا أن المعجزة تكررت، وتلقى «محفوظ» هدية ثانية من صاحب «الصينية المعجزة»، في عيد ميلاده السبعين، عندما أهداه صاحب المعجزة الأولى «قلمين حبر» احتفظ بهما «محفوظ» في مكان بارز بالمكتبة إلى جوار «صينية الفضة».

«تقليد متبع»

أما الكريم صاحب «معجزة الهدايا»، فهو الأديب الراحل توفيق الحكيم، الذي عُرف عنه إلى جانب شهرته الأدبية الواسعة ـ «بخله الشديد»، حيث تناقل البعض روايات كثيرة للتدليل على هذه الصفة، التي لم ينكرها «الحكيم» يومًا، غير أن واقعة «الصينية الفضة والأقلام الحبر»، لا تأتي شيئا في واقعة ثانية رواها الأديب الراحل يوسف إدريس، والتي بسبب «بخل الحكيم» تحولت إلى «تقليد» متبع في صحيفة الأهرام المصرية.. وكلمة السر «سكرتيرة التابعي».

ويروي «إدريس» هذه الواقعة قائلًا: أحب الناس إلى درجة أني أحزن حقيقة حين يصلني خطاب من صديق قارئ يستحلفني فيه أن أرد ولو بكلمة، وبعضهم يتكرم ويضع مظروفًا مكتوباً عليه عنوانه، وملصوقًا به طابع البريد، ومعه الجملة التي أصبحت تقليدية «مع الشكر لساعي البريد»، ورغم كل هذا التمزق ألما، لا أملك أن أجيب، شيء ما بيني وبين كتابة الرسائل حتى لو كانت كلمة.

«طبائع مجنونة»

ويضيف «إدريس»: بعض الناس لهم طبائع مجنونة خاصة، أنا جنوني هو إرسال رسائل، وقد كان من الممكن لـ«الأهرام» أن يحل المشكلة ويعين لي سكرتيرة، ولكن الأهرام لا يفعل، ليس تقصيرًا، وإنما احترام لتقاليد «الأهرام» في هذا المجال بالذات، والتقليد ليس بالطبع من تقاليد «الأهرام»، ولكنه من صنع وابتكار أستاذنا ووالدنا الحبيب توفيق الحكيم، فحين أرادوا أن يعينوا له سكرتيرة أو سكرتيرا.. احتج بشدة، ورفض هذا الأمر رفضًا باتًا، فلما عمل زميلنا وصديقنا الكبير نجيب محفوظ كاتبا لـ«الأهرام»، أيضا عرضوا عليه حكاية السكرتارية، وعرِف برفض أستاذنا وأستاذه توفيق الحكيم.. أصر هو الآخر، على ألا يتم تعيين سكرتيرة له ، بينما الأستاذ الكبير (توفيق الحكيم) بلا سكرتير، ولقد ظللت أبحث من ناحيتي في مسألة المبدئية هذه فلم أجد في المسألة أي مبدأ ولا شيء آخر بالمرة. في النهاية وبعد تقص هائل عرفت أن الموضوع له سبب وحيد خالد، ليس المرأة بطبيعة الحال، ولكنه بخل الأستاذ توفيق الحكيم الذي كثيرًا ما أخذتُه على محمل الهزل، ولكن اتضح أن المسألة حقيقة لا هزل فيها، فهو مثلا لا يكتب إلا بقلم رصاص من النوع المضلع الباهت، الرصاص المتعب جدا في إمساكه والكتابة به، وباختصار أرخص قلم رصاص بيع أو يباع في السوق، وحين سألته عن سر تمسكه بالكتابة بالقلم الرصاص، قال: حتى إذا ضاع لا أحزن عليه.

«الأقلام والألوان الغامقة»

ويكمل: الأقلام عادة لا تضيع.. إنها «تُسرق» في الغالب، أو في النادر ما تؤخذ سهوا، وهذا القلم الأصفر الذي له أحد عشر عامًا وأنا أرى الأستاذ توفيق الحكيم يكتب به، ليس فقط لا يضيع لأن أحدا لا يمكن أن يفكر في أخذه، بل إنه ليبلغ من قبح المنظر لدرجة لا يمكن معها لإنسان ما أن يأخذه سهوًا، وهو قلم غريب، فلكم أن تتخيلوا أن له عشرة أعوام على «برية واحدة»، إذ اتضح أن الرصاص الخفيف لا يتأثر باحتكاكه بالورق، ولهذا فسنه لا يتناقص إلا كل حين وحين، وأيضا هذا هو أحد الأسباب الكبرى وراء اختيار الحكيم له، بل حتى لونه الأصفر له حكمة: لماذا يا أستاذ توفيق؟ لأنه لون باهت منفر في الأقلام بالذات، الألوان الغامقة في الأقلام هي التي تغري بالسهو أو باللطش (السرقة).

«سكرتيرة التابعي»

يكشف «إدريس» موقف «الحكيم» الرافض لـ«السكرتيرة»، قائلًا: في لحظة خلوة جميلة وأنا أصطحب الأستاذ توفيق الحكيم إلى بيتِه بسيارتي سألته: لماذا رفض- حقيقةً- حكاية السكرتيرة واستنَّ هذا التقليد الذي نُعاني منه جميعًا في الأهرام؟

قال لي: بصراحة بصراحة.

قلت: بصراحة بصراحة.

قال: أنا عندى «عقدة» من مسألة السكرتيرات هذه، حين كنتُ ذات عام أو بالضبط سنة 1942 أزور التابعي (الكاتب الصحافي محمد التابعي) الله يرحمه في مكتبه، وحين نادى السكرتيرة ليَعهد لها بشيء لاحظ أنها تتثاءب، فسألها فقالت: بالأمس كان عيد ميلادي يا أستاذ، وسهرنا بعض الوقت.

قال المرحوم التابعي متسائلاً ومستغرباً: عيد ميلادك؟

- نعم.

- ولماذا لم تخبريني.

- الموضوع بسيط يا «بك».

- كيف يكون بسيطاً.

و«ضرب» يده في جيبه فوجد أن ما معه ورقتان من ذات العشرة جنيهات، وأعطاهما للسكرتيرة قائلاً: إنهما بدل هدية متواضعة جدا، إنما سأعوضك السنة الجاية إن شاء الله.

صمت طويلا، وقلت وأنا أتأمل الموقف: هذا جميل ولكن من أين جاءت عقدتك مع السكرتيرة.

قال: سكرتيرة التابعي قالتها ببراءة.. أما الآن فهن يحتفلن بعيد ميلادهن مرتين وثلاثة في السنة، ما يعنى أنني مطالب بتقديم هدية في كل مرة.

- قلت له يمكنك أن تتجاهل الأمر ولا تمنحها هدية.

