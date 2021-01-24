«يوم التنصيب»... ديموقراطية أميركا المتعرجة

Sunday النهار

يؤدي جو بايدن وكامالا هاريس اليمين ظهر يوم 20 يناير كرئيس ونائبة رئيس للولايات المتحدة.وتقام هذه المراسم تقليديا على سلم الكونغرس أمام منتزه «ناشونال مول».

من جهته أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب وقال ترامب في تغريدة على تويتر قبل وقف حسابه «لكل من سألني.. أنا لن أحضر مراسم التنصيب في 20 يناير».

وهكذا وقبل مغادرته البيت الأبيض، يضيف ترامب قصة جديدة الى حكايات مراسم التنصيب المتعددة. فما هي أبرز تلك الحكايات؟

مع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة يكون قد أجري القسم 73 مرة من جانب 46 رئيساً أميركياً وهذا الفارق العددي ناتج عن عاملين..الأول أنه على الرئيس أن يؤدي اليمين في بداية كل ولاية حتى لو كانت ولاية ثانية، فضلا عن أن تولي المنصب قد يصادف أحيانا يوم الأحد ذلك أن 4 رؤساء هم هايز عام 1877، وويلسون في عام 1917 وإيزنهاور في عام 1957، وريغان في عام 1985 أدوا اليمين بصورة غير رسمية قبل الاحتفالات بيوم ثم أدوها ثانية يوم الاثنين. كما أن تشستر آرثر أدى اليمين بصورة غير رسمية اثر وفاة الرئيس جيمس غارفيلد ثم أداه ثانية في الكونغرس بعد يومين وكان ذلك عام 1881.

وقد شهد التاريخ الكثير من التغييرات في حفلات التنصيب من حيث المكان والزمان والخطب ومواكب الاحتفالات وحضور الرؤساء السابقين لمراسم تنصيب من يخلفهم وغيرها.

ليس الأول

ويقول التاريخ ان دونالد ترامب ليس أول رئيس أميركي يرفض حضور مراسم أداء يمين من يخلفه، فقد سبقه كل من جون آدامز وجون كوينسي آدامز وأندرو جونسون. فجون آدمز، وهو ثاني رئيس للولايات المتحدة و تولي حكم البلاد في الفترة من 1797 الى 1801، لم يحضر حفل تنصيب خلفه الرئيس توماس جيفرسون الذي خسر الانتخابات أمامه. كما رفض جون كوينسي آدامز الرئيس السادس للولايات المتحدة، الذي حكم البلاد في الفترة من 1825 الى 1828، حضور تنصيب خلفه الرئيس أندرو جاكسون.

وأما أندرو جونسون فقد كان أول رئيس أميركي يقوم مجلس النواب بعزله من منصبه، وكان الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة، وتولى المنصب من عام 1865 الى 1869، وقد تولى الرئاسة لأنه كان نائب الرئيس عندما تم اغتيال أبراهام لينكولن، وقد دخل في صراع مع الكونغرس الذي سحب منه الثقة، وقد رفض جونسون حضور مراسم تنصيب خلفه يوليسيس غرانت.

نيويورك وواشنطن

وكانت مراسم التنصيب قد أقيمت لأول مرة في مدينة نيويورك عام 1789 عندما أدى جورج واشنطن اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 30 ابريل من ذلك العام، ثم انتقلت الى فيلادلفيا عام 1793عندما أدى واشنطن القسم لفترة ثانية في 4 مارس من ذلك العام، وأول مرة أقيمت في العاصمة الأميركية واشنطن كان ذلك في عام 1801 عندما أدى توماس جيفرسون القسم هناك.

وعلى مدى سنوات عديدة كان الجناح الشرقي في الكونغرس هو المكان المفضل لاقامة المراسم حتى جاء ريغان فنقلها الى الجناح الغربي عام 1981 ليكون في اتجاه ولايته كاليفورنيا. وحتى توقيت المراسم اختلف وأقيمت لأول مرة في 30 ابريل من عام 1789 حيث كان الأمر يتطلب أسابيع عديدة لفرز أصوات الناخبين وسفر الرئيس المنتخب الى العاصمة.

ومنذ عام 1937 اختير 20 يناير رسميا تاريخا ليوم التنصيب لتسريع عملية نقل السلطة.

أحداث ومفارقات

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها مراسم التنصيب ما حدث عام 1961 في حفل تنصيب جون كينيدي عندما اشتعلت النيران في المنصة الرئاسية بسبب ماس كهربائي ولكن تم اخمادها سريعا.

وقد تغير خطاب التنصيب نفسه، وقد كان أطول خطاب هو الذي ألقاه وليام هنري جيفرسون عام 1841 واستغرق 90 دقيقة وكان حوالي 9 آلاف كلمة. وقد أدت حماسته ورفضه ارتداء قبعة ومعطف واصراره على القاء الخطاب في الهواء الطلق في جو عاصف الى اصابته بالتهاب رئوي ووفاته بعد شهر وكان أول رئيس يموت وهو في المنصب. وأقصر خطاب كان لجورج واشنطن عام 1793 وكان مكوناً من 135 كلمة.

وأبرز مواكب الاحتفالات كانت في تنصيب دوايت ايزنهاور عام 1953 حيث شاركت 53 فرقة موسيقية وخيول وفيلة واستغرق استعراض الموكب 4 ساعات ونصف الساعة.

وكان حفل التنصيب الوحيد الذي جرى دون موكب عام 1829 خلال تنصيب أندرو جاكسون الذي ألغى هذا الاجراء بسبب حداده على زوجته راشيل.

وفي عام 1977 كان جيمي كارتر أول رئيس يسير على قدميه في طريق الاستعراض من مبنى الكونغرس الى البيت الأبيض، ولكن الهواجس الأمنية لم تشجع على الاستمرار في هذا التقليد منذ ذلك الحين.

وتشير تقارير الى ان موكب تنصيب بايدن سيكون افتراضيا، ولكن سيتم اجراء باقي المراسم مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضها وباء فيروس كورونا. وفي هذا الصدد قال بايدن «أعتقد أننا سنشهد احتفالا على المنصة، لكنني لا أعلم بالضبط كيف سيحدث الأمر، المهم هو الحفاظ على سلامة الناس».

وقالت اللجنة التي تخطط لحفل تنصيب بايدن ونائبته كاملا هاريس انهما سيؤديان اليمين القانونية على سلم مبنى الكونغرس، لكن احتفالات التنصيب ستكون افتراضية بشكل كبير بسبب وباء «كورونا».

وستشهد مراسم التنصيب التي تجرى بعد أيام رقما قياسيا يرتبط بشخص الرئيس حيث سيكون بايدن، البالغ من العمر 78 عاما، هو أكبر رئيس في التاريخ الأميركي، وهو رقم قياسي احتفظ به في السابق الرجل الذي هُزم مؤخرا، دونالد ترامب، البالغ من العمر 74 عاما.

دعوة الشعب

ورغم الغائه الموكب حدادا على زوجته الا أنه من أشهر احتفالات التنصيب ذلك الذي جرى بعد فوز أندرو جاكسون عام 1829 فقد قاد جاكسون حملته الانتخابية تحت شعار «زعيم للشعب كله» ومن ثم فقد دعا الشعب الى البيت الأبيض للاحتفال بالتنصيب. وعلى أثر ذلك جاء الشعب في جماعات كبيرة ووقف الناس بأحذيتهم الثقيلة على الأثاث في البيت الأبيض ليروا الرئيس وعندما حضر الطعام هجموا عليه وتشاجروا من أجله.وقد اضطر جاكسون في النهاية الى الفرار من احدى النوافذ.

والعنصر الوحيد الذي لم يتغير في العملية هو القسم، وكان جورج واشنطن قد بدأ عادة وضع اليد على الكتاب المقدس حيث رأى أن عدم وجوده يفقد العملية مصداقيتها. ويقول المؤرخون ان منظمي حفل تنصيب أول رئيس أميركي كانوا قد نسوا أن يجلبوا الكتاب المقدس الذي كان مخصصا لأداء القسم، ولهذا بحثوا عن أقرب كتاب مقدس ويقول نص القسم الذي يتلوه الرئيس: أقسم «أقر» بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة وسوف أقوم بما في وسعي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه». ويؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا ويعتبر هذا التقليد الوحيد الذي ينص عليه الدستور الأميركي. ولكن الدستور الأميركي لا ينص على ضرورة أداء القسم على الكتاب المقدس، وفي عام 1825 استخدم جون كوينسي آدامز في حفل تنصيبه كتابا في القانون، بينما لم يلجأ تيودور روزفلت لأي كتاب في حفل تنصيبه عام 1902، واختار جون كينيدي، وهو أول رئيس كاثوليكي، يدخل البيت الأبيض، كتابه المقدس الخاص، كما اختار باراك أوباما الكتاب الذي وضع محرر العبيد أبرهام لينكولن يده عليه.

الأعوام المميزة

1801: أول خطاب تنصيب مشر كان لتوماس جفرسون في ناشيونال انتليجانس

1857: أول حفل تنصيب يتم تصويره وكان لجيمس بوكانان.

1865: أول حفل تنصيب يشارك فيه الأفارقة الأميركيون وكان لابراهام لينكولن.

1897: أول حفل تنصيب يسجل بكاميرا سينمائية وكان لوليام ماكنلي.

1909: أول حفل تنصيب تستخدم سيارة خلاله وكان لوليام تافت.

1917: أول مرة تشارك نساء في حفلات التنصيب وكان لدى تنصيب ويدرو ويلسون.

1925: أول حفل تنصيب تنقله الاذاعة لكالفين كوتيدج.

1949: أول حفل تنصيب ينقل عبر التلفزيون لهاري ترومان.

1953: أول حفل تنصيب تقام فيه مأدبة غداء في مبنى الكونغرس.

1963: أول تنصيب يؤدى على متن طائرة لليندون جونسون.

1977: أول مرة يشارك ذوو الاحتياجات الخاصة وكان ذلك في حفل تنصيب كارتر.

1997: أول مرة يبث حفل التنصيب على الانترنت وكان لبيل كلينتون.

2001: أول رئيس سابق حفل تنصيب ابنه هو بوش الأب .

